A solo unas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el defensa Aymeric Laporte encendió la polémica con unas declaraciones que rápidamente se volvieron virales. El defensa español aseguró que en los partidos de la Albiceleste "vieron cosas extrañas", una frase que ha sido interpretada por muchos aficionados como una referencia al arbitraje y a determinadas decisiones ocurridas durante el torneo.

Argentina llega a la final de la Copa Mundial de la FIFA en medio de la polémica ya que su selección ha sido duramente criticada por miles de aficionados, quienes señalan que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ha sido favorecido por Gianni Infantino y los árbitros durante todo el campeonato.

Dicho favoritismo habría "ayudado" a que ahora la Albiceleste se encuentre por disputar la final y, posiblemente, a coronarse como bicampeones del torneo; en medio de esta polémica, los usuarios de redes sociales han comentado que en el último partido contra Inglaterra, los argentinos agredieron a los ingleses y ante estas faltas el árbitro no sacó ni una tarjeta amarilla.

Pero esta percepción de la ayuda de los árbitros a la selección argentina no es por parte de los aficionados, sino también habría sido expuesta por Aymeric Laporte, quien en una entrevista para el Diario MARCA, habló sobre el tema y encendió la polémica.

El defensa español fue cuestionado sobre si le preocupaba la agresividad de Argentina, a lo que respondió que no: "Si es consentido y el árbitro hace su trabajo, yo no tengo ningún problema", dijo.

Sin embargo, externó su opinión al asegurar que hay claras faltas que se han dejado y por las que no han sido amonestados los jugadores argentinos: "Sí es verdad que en los últimos partidos cosas que nos ha extrañado muchísimo, que se deje pasar sobre todo siempre a Argentina, además que es un equipo que deja muchos recados y eso en el futbol pues no creo que se debería de dejar, sobre todo en competiciones tan grandes porque te pueden desestabilizar, te pueden cabrear y eso creo que es parte del trabajo de un árbitro, de controlar estas cosas y de al final no le coman la tostada al árbitro. Al final, si un jugador puede hacerlo o dos pues el partido va a ser un descontrol, entonces, nosotros desde el principio del torneo somos muy... no te diría normales, pero no somos de es tipo de jugadores de agredir al rival, de hacer faltas locas, creo que somos un equipo bastante noble y en ese sentido y creo que eso lo que tenemos que hacer en ese partido, pero sí es verdad que depende mucho del arbitraje", aseguró.

Las declaraciones de Laporte dividieron opiniones: algunos aficionados españoles respaldaron al defensor y consideraron que expresó una preocupación compartida. En contraste, miles de aficionados argentinos defendieron el desempeño de la Albiceleste durante el torneo.

¿Cuándo se juega la final entre Argentina y España?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará el 19 de julio a las 13:00 horas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.