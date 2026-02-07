Los partidos de la Liga MX que se jugarán este sábado 7 de febrero tienen a los aficionados del futbol pendientes de la barra de programación de la jornada 5 del Torneo de Clausura 2026.

En horario estelar se enfrentarán América vs Monterrey, sin embargo, el maratón de futbol iniciará desde la tarde en el Estadio de la Corregidora y en el Nemesio Díez.

¿En qué canal se ven los partidos del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX?

La jornada arranca con el encuentro del Querétaro vs León, donde los gallos blancos serán los anfitriones.

Hora : 5:00 pm

: 5:00 pm Fecha: 7 de febrero

Dónde ver: Fox ONE México

A la par estarán disputándose los puntos en el terreno de los Diablos Rojos, Toluca vs Cruz Azul, donde la máquina cementera llega fuerte al quinto partido con tres victorias al hilo.

Hora : 5:00 pm

: 5:00 pm Sede: Estadio Nemesio Díez, en el Estado de México

Transmisión EN VIVO por: FOX One, TV Azteca, TUDN en México y TUDN USA

⚽️ NUESTRO PRÓXIMO PARTIDO ⚽️



🆚 Toluca

📆 Sábado 7 de febrero

⏰ 17:00

🏟️ Nemesio Díez #AzulDePorVida pic.twitter.com/UVtmujOSdW — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 6, 2026

¿Dónde ver hoy Atlas vs Pumas?

Atlas vs Pumas, tercer juego que se disputará en la quinta jornada del Torneo Clausura 2026.

En la tabla de posiciones de la Liga MX, los Rojinegros se ubican en el tercer lugar con nueve puntos acumulados hasta la jornada 4 con tres partidos ganados.

Los Universitarios llegan al Nemesio Díez con ocho puntos a su favor, colocándolos en cuarta posición, luego de tener dos victorias y dos juegos empatados.

Atlas vs Pumas:

Hora: 7:05 de la noche

Sede: Estadio Jalisco

Canal de transmisión EN VIVO: Canal 5 de Televisa

Pachuca vs Juárez es el cuarto partido que se disputará este sábado 7 de febrero que podría mover los lugares a mitad de la tabla de posiciones.