La Selección Mexicana enfrentará este sábado, 30 de mayo, a Australia en el histórico Rose Bowl de Pasadena, California, en un partido clave para el técnico Javier Aguirre, quien tendrá su última oportunidad para evaluar a varios futbolistas antes de anunciar la lista definitiva para el Mundial 2026.
A menos de dos semanas del debut mundialista frente a Sudáfrica, el encuentro servirá como una importante prueba para el combinado tricolor, especialmente para jugadores que llegan con dudas físicas tras un año marcado por lesiones y poca actividad.
¿A qué hora juega México vs Australia?
El partido entre México y Australia se disputará este sábado en el Rose Bowl de Pasadena, California.
Horario en México: 20:00 horas (tiempo del centro de México)
Dónde ver EN VIVO México vs Australia
Los aficionados podrán seguir el partido amistoso internacional entre México y Australia a través de distintas plataformas.
Transmisión en vivo:
- TUDN
- TV Azteca
- ViX
México vs Australia: un ensayo rumbo al Mundial 2026
Más allá del resultado, el principal objetivo del cuerpo técnico mexicano será evaluar el estado físico y futbolístico de varios elementos importantes de la plantilla.
Jugadores como César Huerta, Alexis Vega, Edson Álvarez, Luis Chávez y Santiago Giménez han tenido una temporada complicada por lesiones o falta de minutos, por lo que buscarán convencer a Aguirre de cara al anuncio de la lista mundialista.
México llega a este compromiso ubicado en el lugar 15 del ranking FIFA, mientras que Australia ocupa la posición 27.
Posibles alineaciones de México y Australia
Alineación probable de México
- Raúl Rangel
- Israel Reyes
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Edson Álvarez
- Álvaro Fidalgo
- Gilberto Mora
- Alexis Vega
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
Director técnico: Javier Aguirre
Alineación probable de Australia
- Mathew Ryan
- Cameron Burgess
- Harry Souttar
- Alessandro Circati
- Jacob Italiano
- Aiden O'Neill
- Connor Metcalfe
- Jordan Bos
- Awer Mabil
- Nestory Irankunda
- Mohamed Touré
Director técnico: Tony Popovic
Historial entre México y Australia
Aunque México suele partir como favorito por plantilla y posición en el ranking FIFA, los antecedentes muestran una realidad distinta.
Australia mantiene saldo favorable frente al Tricolor con:
- 2 victorias
- 3 empates
- 1 derrota
Por ello, el duelo en Pasadena también servirá para medir el nivel competitivo de ambas selecciones antes de afrontar el Mundial 2026.
