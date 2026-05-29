¿Peligra el Mundial en México? Maestros de la CNTE paralizan la CDMX y amenazan con boicot

¿La FIFA quería quitar al ajolote por el Mundial 2026? CDMX e IMPI rompen el silencio

Mundial 2026: Documentos que necesita un canadiense para entrar a México y pasar Migración

¿Qué selecciones eligieron México como base para el Mundial 2026?

¿Viajas al Mundial 2026? Requisitos para entrar a México desde Estados Unidos y tips imprescindibles

La Selección Mexicana enfrentará este sábado, 30 de mayo, a Australia en el histórico Rose Bowl de Pasadena, California, en un partido clave para el técnico Javier Aguirre, quien tendrá su última oportunidad para evaluar a varios futbolistas antes de anunciar la lista definitiva para el Mundial 2026.

A menos de dos semanas del debut mundialista frente a Sudáfrica, el encuentro servirá como una importante prueba para el combinado tricolor, especialmente para jugadores que llegan con dudas físicas tras un año marcado por lesiones y poca actividad.

¿A qué hora juega México vs Australia?

El partido entre México y Australia se disputará este sábado en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Horario en México: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver EN VIVO México vs Australia

Los aficionados podrán seguir el partido amistoso internacional entre México y Australia a través de distintas plataformas.

Transmisión en vivo:

  • TUDN
  • TV Azteca
  • ViX

México vs Australia: un ensayo rumbo al Mundial 2026

Más allá del resultado, el principal objetivo del cuerpo técnico mexicano será evaluar el estado físico y futbolístico de varios elementos importantes de la plantilla.

Jugadores como César Huerta, Alexis Vega, Edson Álvarez, Luis Chávez y Santiago Giménez han tenido una temporada complicada por lesiones o falta de minutos, por lo que buscarán convencer a Aguirre de cara al anuncio de la lista mundialista.

México llega a este compromiso ubicado en el lugar 15 del ranking FIFA, mientras que Australia ocupa la posición 27.

Posibles alineaciones de México y Australia

Alineación probable de México

  • Raúl Rangel
  • Israel Reyes
  • César Montes
  • Johan Vásquez
  • Jesús Gallardo
  • Edson Álvarez
  • Álvaro Fidalgo
  • Gilberto Mora
  • Alexis Vega
  • Raúl Jiménez
  • Julián Quiñones

Director técnico: Javier Aguirre

Alineación probable de Australia

  • Mathew Ryan
  • Cameron Burgess
  • Harry Souttar
  • Alessandro Circati
  • Jacob Italiano
  • Aiden O'Neill
  • Connor Metcalfe
  • Jordan Bos
  • Awer Mabil
  • Nestory Irankunda
  • Mohamed Touré

Director técnico: Tony Popovic

Historial entre México y Australia

Aunque México suele partir como favorito por plantilla y posición en el ranking FIFA, los antecedentes muestran una realidad distinta.

Australia mantiene saldo favorable frente al Tricolor con:

  • 2 victorias
  • 3 empates
  • 1 derrota

Por ello, el duelo en Pasadena también servirá para medir el nivel competitivo de ambas selecciones antes de afrontar el Mundial 2026.

México vs Australia: fecha, hora y transmisión

Partido: México vs Australia

Estadio: Rose Bowl, Pasadena, California

Fecha: Sábado

Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: TUDN, TV Azteca y ViX

