Cada tercer lunes de febrero, Estados Unidos celebra una de sus festividades cívicas más importantes: el Día de los Presidentes. En 2026, esta conmemoración se llevará a cabo el lunes 16 de febrero, una fecha destinada a recordar el legado de quienes han ocupado la presidencia del país, aunque su origen se relaciona principalmente con la figura de George Washington.

¿Por qué se celebra el Día de los Presidentes en Estados Unidos?

El Día de los Presidentes es un feriado federal desde 1885, instaurado originalmente para honrar el nacimiento del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, nacido el 22 de febrero de 1732.

Aunque su intención inicial fue celebrar exclusivamente la vida y el liderazgo de Washington, en 1971 el feriado adquirió un sentido más amplio. Desde entonces, es conocido popularmente como President’s Day, o Día de los Presidentes, y se utiliza para conmemorar a todos los mandatarios estadounidenses, pasados y presentes.

¿Cómo se originó el Día de los Presidentes?

La personalidad de George Washington ha moldeado profundamente esta celebración. Pese al enorme reconocimiento que recibió en vida, se dice que él no disfrutaba de celebrar su cumpleaños y prefería dedicar el día a responder cartas o atender asuntos de su plantación en Mount Vernon.

Sin embargo, su figura fue tan influyente que su cumpleaños comenzó a ser festejado nacionalmente incluso antes de su muerte. Con el paso del tiempo, la fecha adquirió un nuevo significado:

No solo se rendía homenaje a Washington.

También se incorporaba el natalicio de Abraham Lincoln (12 de febrero).

Y se abrió la puerta a reconocer a todos los presidentes de la nación.

De esta forma, el nombre informal Día de los Presidentes se consolidó hacia finales del siglo XX.

El espíritu detrás del cambio fue crear un feriado que celebrara el cargo presidencial en sí, y no únicamente a un individuo.

¿Cómo se celebra el Día de los Presidentes?

Las celebraciones varían según el estado y la comunidad, pero suelen incluir:

En escuelas.

Actividades educativas sobre George Washington.

Presentaciones sobre los presidentes y la historia del país.

Proyectos cívicos y culturales relacionados con el liderazgo y el gobierno.

En ciudades

Desfiles con temática histórica.

Discursos oficiales.

Eventos comunitarios para resaltar el legado presidencial.

El objetivo es reflexionar sobre el papel de la presidencia y su importancia en la historia del país.

¿Cierran los bancos durante el Día de los Presidentes?

Sí. Como se trata de un feriado federal, permanecen cerrados:

Oficinas gubernamentales

Bancos

Algunas instituciones financieras y negocios

Servicios como el correo postal también suelen suspender operaciones durante este día.

¿Quién fue George Washington y por qué se le honra?

George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos y comandante del Ejército Continental durante la Guerra Revolucionaria. También Presidente de la Convención Constitucional de 1787, que dio origen a la Constitución y un destacado agricultor, figura clave en la fundación del país.

Su papel en la independencia estadounidense fue decisivo, al liderar a las fuerzas patriotas hacia la victoria. Además, su liderazgo en tiempos de guerra y paz cimentó los principios democráticos que definieron el nacimiento de la nación.

Su legado incluye:

Su papel militar en la Revolución.

Su influencia en la estructura del gobierno.

Su reputación como un líder prudente, respetado y esencial en la historia estadounidense.

Por estas razones, Washington es recordado como una de las figuras más importantes en la historia del país.

El Día de los Presidentes 2026 no solo rinde homenaje a George Washington y Abraham Lincoln, sino también a todos los presidentes que han guiado la historia de Estados Unidos. Es un día para recordar su influencia, sus decisiones y el impacto que han tenido en la vida cívica del país.