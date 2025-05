Kim Kardashian se luce etérea con vestido de cuero y corsé en el after party de la MET Gala La millonaria empresaria fue vista en el after party de la MET Gala luciendo un impresionate look negro que ayudó a remarcar su silueta e reloj

