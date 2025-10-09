La tormenta tropical Jerry se agitaba el jueves en el Atlántico en su aproximación a las Islas de Barlovento, al tiempo que las tormentas tropicales Priscilla y Raymond recorrían la costa del Pacífico mexicano, amenazando con lluvias intensas e inundaciones a su paso, advirtieron meteorólogos.

La tormenta tropical Raymond fue anunciada el jueves al mediodía por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami, convirtiéndose en el tercer sistema ahora frente a la costa occidental de México. El ciclón postropical Octave también se mantenía frente a la costa del Pacífico de México, pero debilitándose.

Raymond se encontraba a unos 190 kilómetros (115 millas) al sur-sureste de Zihuatanejo, México. Tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 22 km/h (14 mph), dijeron los meteorólogos.

Priscilla podría provocar inundaciones repentinas el fin de semana en el suroeste de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Y frente a la costa sureste de Estados Unidos, una tormenta sin nombre junto con mareas inusualmente altas debido a que la Luna está más cerca de lo habitual de la Tierra amenazaban con generar días de fuertes vientos que podrían causar inundaciones costeras, en especial a lo largo de los vulnerables Outer Banks de Carolina del Norte y en la frecuentemente inundada Charleston, Carolina del Sur.

Quedan aproximadamente siete semanas para que termine la temporada de huracanes del Atlántico de 2025 y los meteorólogos advirtieron que el fenómeno de enfriamiento del océano Pacífico, conocido como La Niña, que puede alterar el clima mundial y potenciar los huracanes, ha regresado.

Puede que la temporada de huracanes ya esté demasiado avanzada para afectar el clima tropical del Atlántico, pero este fenómeno de La Niña podría tener otros impactos, desde fuertes lluvias hasta sequías en todo el mundo.

Tormenta tropical Jerry pasará cerca de Islas de Sotavento

Jerry se encontraba a unos 380 kilómetros (235 millas) al este-sureste de las Islas de Barlovento norteñas y se movía en dirección oeste-noroeste a 30 km/h (18 mph) con vientos máximos sostenidos de 105 km/h (65 mph), indicó el centro.

Se espera que la tormenta pase cerca o al noreste de las islas el jueves por la noche.

Las autoridades en la isla caribeña francesa de Guadalupe advirtieron sobre cortes de energía el jueves, señalando que la red de la isla está lidiando con problemas de generación de energía que comenzaron a principios de esta semana y que el mal tiempo los empeorará.

Se activó una alerta por tormenta tropical para Barbuda y Anguila, San Bartolomé y San Martín, y Sint Maarten. Una vigilancia de tormenta tropical estaba en efecto para Antigua, San Cristóbal, Nieves y Montserrat, Saba y San Eustaquio, y Guadalupe y las islas cercanas, de acuerdo con el centro de huracanes.

Se espera que la tormenta se fortalezca y se convierta en huracán el viernes por la noche. Los meteorólogos prevén que arroje lluvia y cause fuerte oleaje al sureste de Estados Unidos, lo que ayuda a desviar a Jerry de las islas hacia el Atlántico abierto, explicaron los meteorólogos.

Tormenta costera causará mareas de inundación en costa sureste de EU

En Charleston, la combinación de la tormenta costera y las mareas más altas han llevado a los meteorólogos a predecir una marea alta el viernes por la mañana de 2,6 metros (8,5 pies). Eso será la 13ra marea más alta en el medidor del puerto de Charleston, que ha estado registrando datos durante más de un siglo.

La ciudad ofreció estacionamiento gratuito en algunos garajes a partir del jueves por la mañana cuando la marea estaba 18 centímetros (0,6 pies) por debajo del pronóstico del viernes, pero aún así inundó alrededor de una docena de calles.

De acuerdo con los meteorólogos, el peor clima a lo largo de los Outer Banks de Carolina del Norte debería comenzar el viernes y continuar durante el fin de semana, y advirtieron que era probable que la carretera N.C. 12 en las islas Hatteras y Ocracoke tuviera que cerrarse nuevamente debido al desbordamiento del océano.

Más casas podrían caer al mar también. Un total de 21 casas han colapsado debido al aumento del nivel del mar y las playas cambiantes desde 2020, y 10 de ellas fueron destruidas por las aguas agitadas en el último mes, cuando los huracanes Humberto e Imelda se movían lejos de la costa, según el Servicio de Parques Nacionales.

Más tormentas en el Pacífico

En el Pacífico, se pronostica que la tormenta tropical Raymond permanezca frente a la costa suroeste de México hasta el viernes antes de acercarse a Baja California Sur el sábado y domingo. El centro de huracanes dijo que la tormenta se fortalecerá para el viernes antes de debilitarse durante el fin de semana.

Se emitió una vigilancia de tormenta tropical asociada con Raymond desde Zihuatanejo hasta Cabo Corrientes, México.

La tormenta tropical Priscilla se encontraba a unos 265 kilómetros (165 millas) al oeste-suroeste de la parte sur de Baja California y se movía hacia el norte-noroeste a 13 km/h (8 mph) con vientos máximos sostenidos de alrededor de 75 km/h (45 mph).

Priscilla había rozado la categoría de huracán mayor el martes antes de debilitarse a tormenta tropical el miércoles.

Se espera que la tormenta se desplace hacia el suroeste de Estados Unidos a medida que se debilita aún más y se han emitido alertas de inundación para partes de Arizona, California y Nevada.

Por su parte, la antigua tormenta tropical Octave se disipó el jueves a unos 580 kilómetros (360 millas) del extremo sur de Baja California, dijo el centro de huracanes.