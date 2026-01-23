Luego de las amenazas de megabloqueo a finales de 2025 por parte de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) por falta de seguridad en las carreteras, el líder del gremio Daniel Esteves conformó este viernes la desaparición de un convoy de 8 tráileres que transportaba vehículos usados importados de Estados Unidos mientras viajaban por una de las principales carreteras de Tamaulipas, además, informó que en lo que va del 2026 se desconoce el paradero de 13 choferes.

"Son 13 desaparecidos, aparte los del convoy... los ocho que desaparecieron precisamente en Tamaulipas", confirmó el líder de la Antac en entrevista radiofónica para Azucena Uresti.

Por su parte, el fiscal estatal, Eduardo Govea, en conferencia de prensa negó que se tenga una denuncia sobre la desaparición de un convoy en la carretera de Matamoros a Victoria.

"Se está buscando verificar, pero hasta el momento no hay denuncia", afirmó.

Además, el fiscal aclaró que ninguno de los familiares de las posibles víctimas se ha acercado a las autoridades, sin embargo, aclaró que podrían iniciar una investigación " de oficio a partir de información que se obtenga respecto a esta nota ".

"Hay unos datos que hablan de un empresario que es el que estaría refiriendo que ocurrió este hecho. Entonces se tomaría algunas medidas para corroborar la información", aclaró el fiscal de Tamaulipas.

En contraste, desde hace unos días en la página oficial de Facebook de la Antac se subió el reporte de la desaparición de al menos seis transportistas.

El pasado miércoles informaron que se perdió el rastro a un convoy de autos usados importados de la frontera norte, que salió de Matamoros con destino a Puebla.

Durante la entrevista radiofónica, Daniel Esteves calificó de insólito el más reciente hecho cometido contra los transportistas.