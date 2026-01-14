James Fishback, aspirante republicano a gobernador de Florida, propuso crear un "impuesto al pecado" del 50% a modelos de OnlyFans en el estado, donde Miami es considerada la "capital" nacional de la plataforma por tener la mayor proporción de estos creadores de Estados Unidos.

"Si eres modelo de OnlyFans y resides en Florida, prepárate para pagar 50% de tus ingresos al estado. Se llama un impuesto al pecado porque es un pecado, número uno. Pero el propósito del impuesto al pecado, en economía, es desincentivar y desalentar un comportamiento", declaró Fishback al pódcast NXR.

El dinero recaudado se usaría para financiar el sistema educativo, centros de crisis para mujeres embarazadas y la creación del "primer zar" del Gobierno estatal encargado de la salud mental de los hombres, detalló el aspirante, quien busca suceder al actual gobernador Ron DeSantis.

Fishback, de 31 años y director de la firma de inversión Azoria Partners, anticipó la recaudación de "cientos de millones de dólares" con el impuesto, que promovió también como una forma de alejar a las personas de la plataforma.

"Como gobernador de Florida, no quiero que mujeres jóvenes, que de otra manera serían madres criando familias, teniendo hijos, estén vendiendo en línea sus cuerpos a hombres enfermos", explicó el empresario, hijo de una colombiana y un estadounidense.

El impuesto impactaría en particular a Miami, considerada la capital estadounidense de OnlyFans por tener 1,110 creadores por cada 100,000 residentes, la mayor proporción de Estados Unidos, según un estudio de la compañía Madhouse Labs.

Además, Miami es la cuarta ciudad del mundo que más gasta en la plataforma, 374,921 dólares por cada 10,000 habitantes en 2025, según el sitio especializado 'Only Guider', mientras que la segunda es Orlando, también en Florida, con un gasto de 466.430 dólares.

Estados Unidos fue el país con más ingresos destinados a la plataforma, un total de más de 2.637 millones de dólares en 2025, según la misma fuente.

La propuesta de Fishback ha recibido críticas de modelos en Florida, como Sophie Rain, conocida por reportar 43 millones de dólares de ingresos en 2024, su primer año en OnlyFans.