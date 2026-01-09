TE RECOMENDAMOS

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono para este viernes 9 de enero, según el último reporte de esta tarde de la Comisión Ambiental de la Megalópolis ). Esta medida tiene como objetivo reducir la exposición de la población a aire contaminado, proteger la salud de los habitantes y disminuir la emisión de contaminantes en la región.

AUTOS QUE NO CIRCULAN ESTE VIERNES 9 DE ENERO POR CONTINGENCIA AMBIENTAL

Hoy viernes 9 de enero 2026, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

  1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
  2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.
  3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “00” y “0”, engomado  azul, terminación de placa 9 y 0.
  4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos,  de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o     con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos         que portan holograma 2.
  5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques  estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de    matrícula sea PAR.
  6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00  horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de  Autorregulación de la CDMX o del  EDOMEX.
  7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos  1), 2), y 3), les aplicará          la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Fase I de contingencia ambiental por ozono en CDMX y Estado de México 9 de enero

La Fase I se aplica en la Ciudad de México y el Estado de México, conforme a los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas. Durante este periodo, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre, especialmente niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

Calidad del aire por ozono en Valle de México

Los datos meteorológicos indican que la influencia de un sistema de alta presión ha generado estabilidad atmosférica y viento débil, junto con intensa radiación solar, condiciones que favorecen la formación y acumulación de ozono. Actualmente, la calidad del aire por ozono se reporta como mala, incrementando el riesgo de afectaciones respiratorias.

Recomendaciones y medidas durante la contingencia

  • Limitar actividades físicas al aire libre.
  • Mantener ventanas cerradas en casa y oficinas.
  • Evitar el uso de vehículos particulares innecesarios.
  • Consultar boletines de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para actualizaciones en tiempo real.

La CAMe, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, continuará monitoreando la situación y emitirá un boletín informativo hoy a las 20:00 horas, o antes si las condiciones cambian.

Para más información sobre las medidas y el programa, se recomienda visitar las páginas oficiales de la CAMe, CDMX y Estado de México.

