La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono para este viernes 9 de enero, según el último reporte de esta tarde de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Esta medida tiene como objetivo reducir la exposición de la población a aire contaminado, proteger la salud de los habitantes y disminuir la emisión de contaminantes en la región.

AUTOS QUE NO CIRCULAN ESTE VIERNES 9 DE ENERO POR CONTINGENCIA AMBIENTAL

Hoy viernes 9 de enero 2026, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “00” y “0”, engomado azul, terminación de placa 9 y 0. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Fase I de contingencia ambiental por ozono en CDMX y Estado de México 9 de enero

La Fase I se aplica en la Ciudad de México y el Estado de México, conforme a los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas. Durante este periodo, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre, especialmente niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

Calidad del aire por ozono en Valle de México

Los datos meteorológicos indican que la influencia de un sistema de alta presión ha generado estabilidad atmosférica y viento débil, junto con intensa radiación solar, condiciones que favorecen la formación y acumulación de ozono. Actualmente, la calidad del aire por ozono se reporta como mala, incrementando el riesgo de afectaciones respiratorias.

Recomendaciones y medidas durante la contingencia

Limitar actividades físicas al aire libre.

Mantener ventanas cerradas en casa y oficinas.

Evitar el uso de vehículos particulares innecesarios.

Consultar boletines de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para actualizaciones en tiempo real.

La CAMe, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, continuará monitoreando la situación y emitirá un boletín informativo hoy a las 20:00 horas, o antes si las condiciones cambian.

Para más información sobre las medidas y el programa, se recomienda visitar las páginas oficiales de la CAMe, CDMX y Estado de México.