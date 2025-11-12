Vilma Vneshta, madre de Alvi Limani, de 20 años, en su intento de proteger a su hijo y evitar que fuera encarcelado en Estados Unidos ideó un plan para huir juntos luego de que el joven estuviera implicado en un accidente vehicular donde uno de sus amigos murió.

A meses de reportarse el accidente, esta historia sigue causando revuelo en las redes de la mujer de 42 años, pues hay quienes apoyan su decisión, mientras que otros se burlan de que siga encarcelada y otro más llaman a reflexionar sobre lo ocurrido.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el accidente sucedió el pasado 29 de junio en la autopista Garden State Parkway, ubicada en Nueva Jersey.

Alvi Limani participaba en una carrera ilegal de autos BMW cuyo copiloto era Albion Hysenaj, de 20 años de edad.

Según los medios, Limani condujo imprudentemente sobre la carretera, zigzagueando entre otros vehículos a 180 kilómetros por hora en una zona cuyo límite es de 80 kilómetros.

En un instante, el joven conductor se impactó contra otros dos autos, volcando en repetidas ocasiones entre las que él y su acompañante salieron disparados por el parabrisas.

Las autoridades fueron notificadas del accidente por lo que un equipo de emergencias se desplegó a la zona, al llegar encontraron a los dos jóvenes, a quienes trasladaron al Hospital Universitario Robert Wood Johnson.

El personal médico informó que el copiloto, Hysenaj, había fallecido, una joven que los acompañaba reportó heridas y sobre Limani se dio a conocer que sufrió graves heridas.

Tras las investigaciones correspondientes, la policía local informó que el conductor tendría que enfrentar cargos por los delitos de homicidio agravado, homicidio vehicular, conducir con licencia suspendida y abandono de la escena.

Al avance de la investigación, al ser requerido por las autoridades se percataron que el joven habría viajado a Miami con la intención de huir.

VIDEO

Según se reveló, la madre buscaba sacar a su hijo del país usando identificaciones falsas, además, de que al momento de su detención ella estaba acompañándolo.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades, pero mientras avanza su juicio permanecen encarcelados sin derecho a fianza en el Centro Correccional para Adultos del Condado de Middlesex.

Vilma Vneshta está acusada de obstrucción de la justicia en tercer grado, además, de que se dio a conocer que su país de origen es Albania.

Sobre los autos implicados en el accidente en la autopista Garden State Parkway se informó que también enfrentan cargos por presuntamente participar en la carrera callejera de autos BMW.