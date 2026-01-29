Luego de que los estudiantes de escuelas públicas y privadas de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, regresaran a clases hace dos semanas, tras las vacaciones de invierno, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó si habrá clases mañana viernes 30 de enero.

De acuerdo con lo marcado en el Calendario Escolar oficial 2025-2026, que aplica para todas las escuelas incorporadas a la SEP, los alumnos podrán ausentarse a clases este último día hábil del mes luego de que está programado se lleve a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico.

Las reuniones de consejo al que asisten los docentes de cada plantel están pensadas para realizarse a fin de mes, por lo que resta del ciclo escolar aún les falta asistir a cuatro más, marcadas en:

Febrero

Marzo

Mayo

Junio

Esta suspensión se da en medio del creciente Frente Frío 32 y el cierre del frente frío30, el cual provocó heladas y bajas temperaturas al norte del país, así como la suspensión de clases en algunas entidades.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este fin de semana se pronostican nuevamente el descenso de la temperatura en gran parte del territorio mexicano.

La masa de aire ártico provocará se reporten temperaturas mínimas de entre -10 a -5 grados con heladas la madrugada del sábado 31 de enero en las zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Coahuila

Aunado a esto, también se verán afectadas con temperaturas de -5 a 0 grados en las partes altas de:

Sonora

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

El fin de semana, el #FrenteFrío 32 generará descenso de #Temperatura en gran parte del país, #Heladas en zonas altas de las mesa del Norte y Central, y #Nieve o #Aguanieve en el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Ante ello, habrá que estar atentos a lo que indiquen las autoridades educativas de cada entidad, las cuales durante esta temporada invernal han recomendado cuidar a los estudiantes, abrigarlos correctamente, evitar corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.

En caso de mostrar signos de alguna enfermedad también recomendaron acudir inmediatamente a un médico o centro de salud más cercano.