El huracán Melissa alcanzó este lunes la categoría 5, que representa la mayor intensidad posible para este tipo de tormentas, y se espera que se convierta en uno de los huracanes más potentes en golpear Jamaica en la historia reciente.

Para que un huracán alcance la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, sus vientos máximos sostenidos deben alcanzar los 252 kilómetros por hora.

Melissa se encuentra actualmente a unos 200 kilómetros al suroeste de Jamaica y la velocidad máxima de sus vientos es de 280 kilómetros por hora, un récord en lo que va de temporada de huracanes en el Atlántico, que comprende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Aunque antes de Melissa hubo otros huracanes este mismo año, como Erin y Humberto, que alcanzaron la categoría 5, ninguno de ellos tocó tierra. Esta es la primera vez en veinte años en que tres huracanes de categoría 5 se forman en el Atlántico en un mismo año.

Melissa, en cambio, amenaza con causar graves estragos, como ya ha sucedido antes con otros huracanes que han alcanzado la máxima categoría antes de azotar Estados Unidos o los países del Caribe.

Katrina (2005)

El huracán Katrina dejó más de 1.300 muertos y daños valorados en más de 125.000 millones de dólares durante los diez días en que devastó el sur de Estados Unidos.

Estas cifras lo convirtieron en el huracán más costoso y en uno de los cinco huracanes más mortales que han alcanzado Estados Unidos desde que se tienen registros.

Aunque el Katrina tocó inicialmente tierra el 25 de agosto de 2005 en el sureste de Florida, convertido en un huracán de categoría 1 -de un total de 5 en la escala Saffir-Simpson-, se intensificó a su paso por el Golfo de México hasta alcanzar el nivel 5.

No obstante, perdió intensidad poco antes de su reentrada a tierra en el estado sureño de Luisiana, alcanzando la categoría 3.

Ian (2022)

El huracán Ian entró a Estados Unidos a través de la costa oeste de Florida y se saldó con más de 150 muertos y daños valorados en más de 112.000 millones de dólares, la mayoría de ellos en este estado.

Ian llegó a alcanzar la categoría 5 poco antes de tocar Florida, pero se redujo a categoría 4 momentos antes.

Esta pérdida de intensidad no evitó que se convirtiera en el huracán más destructivo en la historia del estado.

Antes, había dejado sin electricidad a Cuba.

María (2017)

El huracán María causó una devastación sin precedentes a su paso por Puerto Rico en 2017, donde llegó reducido a categoría 4.

Se estima que provocó la muerte de casi 3.000 personas en la isla, además de daños valorados en 91.600 millones de dólares Antes de Puerto Rico, María fue un huracán categoría 5 que dejó una estela mortal en Dominica, con más de 60 fallecidos y una destrucción casi total.

Irma (2017)

El huracán Irma se formó al igual que María en 2017. La velocidad de sus vientos hizo de él uno de los huracanes más intensos jamás registrados en el Atlántico y provocó un balance de unos 130 muertos a su paso por el Caribe y Florida.

Irma tocó tierra el 10 de septiembre de 2017 cerca de Cudjoe Key, en los Cayos de Florida, con vientos que rondaron los 215 kilómetros por hora (133 millas por hora), y siguió su recorrido por la costa noroeste de Florida, para luego cruzar la península y desplazarse hacia Georgia y Carolina del Sur.

Esta senda de destrucción ocasionó daños estimados de unos 75.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Andrew (1992)

Muchos años antes, Andrew había servido de alarma para que Florida aprendiera la lección de que los huracanes deben tomarse en serio.

Convertido en un huracán de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 265 kilómetros por hora y rachas de hasta 280 kilómetros, Andrew impactó en el sur de Florida el 24 de agosto de 1992.

Su balance fue de 65 muertos, 64.000 casas destruidas y más de 1,4 millones de hogares sin electricidad.

Los daños fueron valorados en 27.000 millones de dólares, en su momento el desastre natural más costoso registrado en Estados Unidos.