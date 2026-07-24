El presidente de Argentina, Javier Milei generó polémica en redes sociales luego de pronunciarse sobre las críticas que ha recibido el país tras la derrota de la Albiceleste en la final del Mundial 2026. Con un mensaje contundente, el mandatario aseguró que muchas de las descalificaciones hacia los argentinos responden a la envidia. “Nos tienen celos, somos buenos en casi todo”, aseguró.

En declaraciones publicadas en su cuenta oficial de Instagram, Javier Milei respondió a los comentarios que surgieron tras la derrota de Argentina frente a España y al ambiente de críticas que se generó en internet.

El mandatario sostuvo que, pese a los cuestionamientos y las críticas, Argentina sigue siendo un país que destaca. “Nos tienen celos”, fueron las palabras que más reaccionen provocaron en las redes, generando miles de comentarios negativos hacia el presidente.

“El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos casi en todo. Lo siento pero alguien lo tenía que decir” fue la frase completa con la que Milei defendió la imagen del país y rechazó las críticas que, según su postura, buscan desacreditar a los argentinos.

Entre los comentarios que desataron las palabras del político están: “Intuyo que era mejor estrategia quedarse callado”, “Sos la vergüenza más grande del mundo. Sos la muestra viviente de que no somos los mejores”, “El problema de Argentina es el presidente”, “Hay que saber perder”, “El problema es que el mundo piensa que somos todos como vos” y “Señor Presidente, con todo respeto, le pediría que se enfoque en gobernar y atender los problemas que realmente afectan al país, en lugar de fomentar polémicas que nacen en las redes sociales”.

Mientras algunos usuarios celebraron que el mandatario saliera en defensa de Argentina, otros más consideraron que el mensaje alimentó aún más la polarización.

Las declaraciones del presidente se producen en un contexto en el que, tras la final del Mundial, se viralizaron numerosos videos, memes y publicaciones dirigidas tanto a la Selección Argentina como a sus aficionados; la polémica dio paso a debates sobre identidad nacional, rivalidad futbolística y el papel de las figuras públicas al responder a este tipo de controversias.