Una vez más, Eduardo Verástegui causó polémica en las redes sociales al compartir su opinión sobre los Therians, el fenómeno social que ha provocado toda clase de comentarios a favor y en contra por parte de internautas y el público en general. El político se sumó a la tendencia y arremetió contra las personas que se identifican como animales: “Métanlos a un psiquiátrico”, sentenció.

En los últimos días la palabra Therian ha estado en boca de todos: en varias partes del mundo, decenas de personas han sido grabadas luciendo y comportándose como animales (perros, gatos y hasta cocodrilos), una conducta que ha sido cuestionada y criticada por la sociedad.

¿Qué significa ser Therian? Los therians son personas que sienten una identificación profunda, de forma espiritual o psicológica, con un animal. A diferencia de un pasatiempo, para ellos ser un animal es una parte fundamental de su identidad. En plataformas como TikTok e Instagram circulan cientos de videos de personas que muestran cómo es vivir siendo un Therian.

Sobre este tema, Verástegui habló y dejó en claro que no está de acuerdo con que las personas se identifiquen como animales y vivan como uno. “¿A qué cuenta transfiero para aportar al tratamiento psiquiátrico de estas personas? Dijeron que esto nunca iba a pasar y nos llamaron exagerados. Familia, esto es más que preocupante. Tenemos que hacer algo URGENTE”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

En mensajes posteriores, continuó reafirmando su oposición a los Therians, a los que describió como “loquitos” y personas que necesitan de atención psiquiátrica: “No hay que desviar la atención ni distraernos con los loquitos de los therians, a su tiempo, cada quien enfrentará las consecuencias de sus actos. Ya se han exhibido y denunciado su absurdo comportamiento; ahora volvamos a lo que realmente importa: la protección de los niños. Sigamos ejerciendo presión para que las investigaciones en curso sobre los involucrados en crímenes de abuso sexual infantil vinculados a Jeffrey Epstein o a cualquier otra red arrojen resultados claros y verificables. Y que toda persona, sea quien sea, que con pruebas resulte culpable, enfrente todo el peso de la ley”, manifestó.

No hay que desviar la atención ni distraernos con los loquitos de los therians, a su tiempo, cada quien enfrentará las consecuencias de sus actos. Ya se han exhibido y denunciado su absurdo comportamiento; ahora volvamos a lo que realmente importa: la protección de los niños.… — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 18, 2026

“Insisto, yo coopero pero métanlos a un psiquiátrico” y “Familia, hay que hacer algo, no es normal y no está bien. Nos dijeron que esto nunca iba a pasar y ya está pasando. Lo vimos venir. Esta gente necesita un psiquiatra”, fueron otros de los comentarios con los dejó en claro que está en contra de este fenómeno social y pidió que se proteja a los niños de los Therians.

Ante estas palabras, las reacciones en redes sociales estuvieron divididas, ya que algunos dijeron que pensaban igual que él, mientras que otros lo señalaron de “intolerante”. “Hahahaha protección de los niños y eres amigo de Trump, no seas hipócrita”, "Predica con el ejemplo e intérnate tu primero” y “Eso no es problema suyo, la gente tiene la libertad de hacer sus locuras siempre y cuando no afecte a los demás y a niños”, fueron algunas de las opiniones de los internautas a los mensajes de Eduardo Verástegui.