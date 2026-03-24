La ciudad de Nueva York anunció este martes un acuerdo con Salz Management, franquicia de Dunkin' y Taco Bell, por el que pagará más de 1.5 millones de dólares por infracciones a la Ley de Jornada Laboral, que exige que se informe a los trabajadores su horario con antelación.

Además de esta compensación económica a más de 760 trabajadores, la empresa pagará más de 155,000 dólares en multas y costas judiciales a la ciudad.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mientras comía y bebía productos de Taco Bell y Dunkin'.

Por su parte, la conocida tienda de ropa Theory pagará en restitución más de 277,000 dólares a más de 60 trabajadores y más de 21,000 dólares en multas.

En dos sucursales de Manhattan, la empresa no proporcionó horarios con anticipación, no obtuvo el consentimiento para las horas adicionales ni notificó adecuadamente las cancelaciones de turnos.

Tras recibir denuncias de los trabajadores, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP en inglés) realizó una investigación que reveló infracciones a la Ley de Jornada Laboral en 24 centros de Manhattan y Queens, entre ellas, la falta de entrega de los horarios, que no hubo autorización del empleado para los cambios de horario y el impago de las primas , como exige la ley.

"Los acuerdos alcanzados hoy van más allá de la compensación económica para los trabajadores neoyorquinos, aunque ese alivio es importante. En esencia, estas acciones buscan devolver la dignidad al trabajo. Todo trabajador merece un horario predecible , algo lo suficientemente estable como para planificar su vida, cuidar de su familia y estar presente para quienes dependen de él", afirmó el alcalde Mamdani, que con este anuncio inició la Semana del Alcalde contra la Corrupción y el Despilfarro.

¿QUÉ DICE LA LEY DE JORNADA LABORAL SOBRE HORARIOS?