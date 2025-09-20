El caso de Carlos Gurrola ha provocado indignación en todo México: el empleado, de 47 años, murió debido a una “broma pesada” que le hicieron sus compañeros de trabajo, quienes presuntamente habrían puesto desengrasante en su bebida, así lo acusaron en redes sociales. La situación de la que fue víctima este trabajador de una empresa en Coahuila ha despertado el enojo de miles de personas.

En las últimas horas, las redes sociales expusieron el caso de envenenamiento y acoso laboral de Carlos Gurrola, quien era un trabajador de limpieza en la tienda HEB Senderos, ubicada en Torreón, Coahuila. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, cuando el hombre empezó a sentirse mal después de tomar un líquido que presuntamente fue alterado.

Carlos Gurrola fue hospitalizado y, tras más de 15 días internado en la Clínica 71 del IMSS, falleció el jueves 18 de septiembre. En redes sociales acusan que la bebida de “Papayita”, como también se le conocía de manera cariñosa a Gurrola, se trataba de un electrolit, al cual supuestamente le agregaron desengrasante.

De manera preliminar, las autoridades dijeron no se ha determinado la razón por la cual el líquido tóxico se encontraba en dicha bebida, no obstante, dieron a conocer que se encontraron datos de prueba que indican que esa botella se había llenado con químicos anteriormente.

Del mismo modo, trascendió que Carlos Gurrola era víctima de acoso laboral constante por parte de sus compañeros de trabajo; su familia contó que le escondían su comida y celular, además de que dañaban su bicicleta.

Carlos Gurrola d 47 años, trabajaba en el área de limpieza de HEB en Torreón. Durante meses fue víctima de acoso laboral constante por parte de sus compañeros.

A pesar de haber denunciado, no le hicieron caso.



En agosto, como parte del acoso que vivía, lo engañaron para que… pic.twitter.com/lSGUWhqllI — YoPorLas40Horas (@YoXLas40Horas2) September 19, 2025

¿Qué han dicho las autoridades sobre la muerte de Carlos Gurrola?

La Fiscalía General del Estado de Coahuila en la región Laguna informó que hay una carpeta de investigación abierta para esclarecer la muerte de Carlos Gurrola. Las autoridades detallaron que solicitaron las videograbaciones a la empresa en la que trabajaba; además, indicaron que entrevistaron a las personas que laboraron con él y que estaban en el momento de los hechos.

Sin embargo, la fiscalía de Coahuila aún no ha confirmado la hipótesis que señala a los compañeros de trabajo como los culpables de la muerte de Carlos Gurrola.

¿Qué dijo la empresa HEB sobre la muerte de Carlos Gurrola?

La cadena de supermercados HEB lanzó un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Carlos Gurrola, empleado de la empresa externa Multiservicios Rocasa, quien prestaba servicios de limpieza en la sucursal de HEB Senderos.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Desde que se reportó el incidente, hemos mantenido comunicación constante con Multiservicios Rocasa, quienes son los empleadores directos de Carlos Gurrola, para manifestar nuestro apoyo ante esta situación”, precisaron.

Añadieron: “Asimismo, hemos colaborado con total transparencia y apertura con las autoridades correspondientes para apoyar en la investigación y en el esclarecimiento del caso, y esperamos que pronto se puedan deslindar responsabilidades”.