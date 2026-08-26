Gigantescas y repentinas inundaciones en una zona fronteriza de Nepal y China el miércoles dejaron al menos 160 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas, además de arrasar comunidades y paralizar los viajes en partes del país himalayo. Expertos dijeron que una avalancha procedente de un glaciar fue la causa probable en la región del Himalaya en medio del calentamiento global.

La policía en Nepal reportó al menos 157 muertos. La televisora estatal china CCTV dijo que un deslave en el condado de Gyirong, en la región del Tíbet, cerca de la frontera, dejó al menos tres muertos y 265 desaparecidos. Imágenes de drones mostraban carreteras destruidas y edificios sepultados . La agencia estatal de noticias Xinhua reportó numerosas víctimas.

Nepal floods: Aerial footage shows the devastating aftermath.



At least 97 people have been killed, while 403 people from 27 countries remain unaccounted for.



Among those reported missing are 62 Nepali citizens, 133 Indians, 47 Americans, and 33 Britons. pic.twitter.com/UyKMs2IJ1g — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Los empinados valles de Nepal son salvavidas económicos y corredores de viaje, pero precarios cuando ocurre un desastre. Las imágenes mostraban lo que parecían ser los segundos pisos de edificios en el distrito de Nuwakot cubiertos de lodo después de que pasó el torrente. Escombros colgaban de ramas de árboles y cables, vehículos quedaron sepultados y sobrevivientes atónitos estaban cubiertos de lodo.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Muchos desaparecidos estaban en peregrinación a un sitio sagrado de Nepal

Funcionarios en Nepal declararon que se reportó la desaparición de 403 personas, incluidos 341 extranjeros. Sunil Sharma, portavoz de la junta de turismo de Nepal, informó que 133 de los desaparecidos eran de India en peregrinación al monte Kailash en la región autónoma china del Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes. También estaban desaparecidos 47 de Estados Unidos, 34 de Australia, 33 de Reino Unido y 24 de Canadá, dijo. El Departamento de Estado indicó que estaba al tanto de estadounidenses afectados.

Al menos 62 nepaleses desaparecidos estaban entre cientos de locales que hacían senderismo en el lago Gosaikunda en Rasuwa, coincidiendo con el festival nepalí de Janai Purnima el viernes, añadió Sharma. El portavoz de la policía de Nepal Abi Narayan Kafle dijo a The Associated Press que al menos 28 funcionarios policiales estaban entre los desaparecidos.

Las autoridades emitieron avisos a residentes de varios distritos de Nepal y pidieron que se alejaran de las riberas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani. El río Bhotekoshi se desbordó alrededor de las 9 de la mañana del miércoles y destruyó varias aldeas, además de proyectos hidroeléctricos, de acuerdo con funcionarios. Al menos 19 puentes fueron arrasados.

“Hemos pedido tanto a India como a China que nos ayuden en las labores de rescate”, apuntó Sasmit Pokharel, portavoz del gobierno nepalí.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un sismo de magnitud 4,4 la madrugada del miércoles, a unos 66 kilómetros (41 millas) al norte de Katmandú, cerca de la frontera. Posteriormente, el USGS actualizó la información y lo calificó como un deslave de magnitud 5,2.

Aunque la actual temporada de monzones es menos favorable para el senderismo en Nepal, es una temporada importante para el senderismo a Kailash en el Tíbet, que sigue la ruta en el distrito nepalí de Rasuwa que limita con Gyirong, en el Tíbet.

Países expresan alarma por ciudadanos desaparecidos

Autoridades de Corea del Sur apuntaron que nueve ciudadanos suyos que trabajaban en la construcción de una planta hidroeléctrica en Nepal estaban entre los desaparecidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia también sostuvo que su embajada en Katmandú ha recibido reportes de agencias de viajes de que habían perdido contacto con 11 malasios en el distrito de Rasuwa. La embajada de Rusia en Nepal señaló que cuatro ciudadanos en la zona afectada estaban desaparecidos.

El primer ministro indio Narendra Modi habló con el primer ministro de Nepal Balendra Shah y ofreció ayuda. “ India está preparada para proporcionar a Nepal todo tipo de asistencia humanitaria posible. Nuestros equipos están coordinando estrechamente las labores de rescate y socorro”, aseguró Modi en redes sociales.

Algunos organismos de Naciones Unidas estaban desplegándose “en un esfuerzo por atender lo que claramente será una necesidad humanitaria masiva”, aseveró el portavoz de la ONU Stephane Dujarric.

En una declaración conjunta, Australia, Reino Unido, la Unión Europea, Finlandia, Francia, Noruega y Suiza expresaron solidaridad con las personas afectadas en Nepal, y añadieron: “Alentamos a todos los que se encuentran en las zonas afectadas a seguir la orientación de las autoridades locales y los avisos oficiales de seguridad a medida que la situación continúa evolucionando”.

La misma región registró inundaciones repentinas el año pasado

Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que una avalancha procedente de un glaciar probablemente causó la inundación repentina del miércoles.

“Las observaciones hidrológicas indican la velocidad y magnitud excepcionales de la ola de inundación”, expresaron en una declaración enviada por correo electrónico, señalando que los niveles de agua en un punto del río Trishuli aumentaron hasta 9 metros (27 pies) en media hora.

El río Lhende Khola, un afluente del río Bhotekoshi, registró su máximo nivel de crecida, señalaron.

“El Lhende Khola se ha desbordado dos veces en catorce meses, esta vez el detonante fue una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar del lado nepalí que bloqueó el río y liberó una súbita crecida aguas abajo”, explicó Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática.

Señaló la importancia de las alertas tempranas en “un Himalaya que se está calentando”.

Las mismas regiones afectadas por el desastre del miércoles registraron inundaciones repentinas similares a las de agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el vecino Tíbet se desbordó a consecuencia de las altas temperaturas en la región montañosa. Nueve personas perdieron la vida y se registraron daños en infraestructura crítica, incluyendo un puente que conecta Nepal y China.

La región del Himalaya, que atraviesa Nepal y varios países cercanos, incluida India, es especialmente vulnerable a las lluvias intensas, las inundaciones y los deslaves porque se está calentando más rápido que el resto del planeta debido al cambio climático provocado por el ser humano. Las investigaciones han mostrado que los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor y las lluvias, y el derretimiento de los glaciares, se han vuelto más frecuentes en la región.

Investigadores de Katmandú hallaron a principios de este año que los glaciares en toda la región del Hindu Kush Himalaya se están derritiendo a un ritmo acelerado, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000, principalmente debido al aumento de las temperaturas globales y al cambio climático.