¿Se aproxima un gran terremoto? ¿La Falla de San Andrés puede desatar una tragedia? Cada vez que ocurre un sismo o una devastación dentro del Cinturón de Fuego surgen dudas sobre la posibilidad de que el planeta colapse por un desastre natural de esta magnitud.

Si bien los sismos no se pueden predecir, un reciente estudio sugiere que la Falla de San Andrés, ubicada en California, es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento desatando un cataclismo.

Los científicos de la Universidad Estatal de San José han descubierto que la falla se está deslizando a un ritmo más rápido y constante lo que podría desencadenar terremotos con mayor intensidad y frecuencia, no sólo en el área donde se ubica, sino que serían perceptibles en varias partes de Estados Unidos y México.

Los recientes hallazgos surgen de una investigación en la que se analizó un historial de terremotos antiguos en el Parque del Condado de Sanborn. Según apunta la profesora Kim Blisniuk, a cargo de la pesquisa, la falla ha mantenido una velocidad de movimiento constante durante aproximadamente 10 mil años en lugar de disminuir.

“El gran aspecto de este trabajo es que muestra la tasa a la que el relieve conserva los terremotos anteriores a lo largo de la falla”, explicó la experta y agregó: “La tasa es similar a la que obtenemos para la falla de San Andrés al norte, en la sección de la costa norte. Pero antes del trabajo que mis colegas y yo realizamos en el Parque del Condado de Sanborn, la tasa no parece disminuir a lo largo de la Falla de San Andrés, sino que parece ser constante durante este periodo de 10 mil años que pudimos documentar”.

Estudios similares apuntan que el sur de la Falla de San Andrés, cerca de Los Ángeles, se encuentra en su nivel de tensión más alto en mil años, lo que podría desatar terremotos históricos y devastadores como el de 1906, de magnitud 7.9 o el de 1989, de magnitud 6.9 en San Francisco.

“Tenemos terremotos históricos a lo largo de esta falla, y los seguiremos teniendo en el futuro”, afirmó Blisniuk y agregó: “Sabemos que vivimos en el límite de una placa tectónica, y siempre nos sorprende cuando oímos: ‘Ha habido un terremoto en Japón o Colombia’, pero vamos a tener un terremoto en California y deberíamos estar preparados”.

¿Qué es la Falla de San Andrés?

La Falla de San Andrés es una extensa zona de fracturas tectónicas que marca el límite entre la placa del Pacífico y la placa Norteamericana en el oeste de Estados Unidos.

Es una falla de rumbo o transformante, explica el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que significa que las placas se desplazan principalmente de manera horizontal una respecto de la otra: la placa del Pacífico se mueve hacia el noroeste en relación con la Norteamericana.

El sistema de fallas de San Andrés tiene aproximadamente 1,300 kilómetros de longitud y concentra buena parte del movimiento relativo entre ambas placas.

Este movimiento no es completamente continuo: en algunos segmentos las rocas pueden desplazarse lentamente, mientras que en otros la fricción mantiene las fallas bloqueadas y permite que se acumule energía y deformación tectónica. Cuando esa tensión supera la resistencia de las rocas, puede producirse una ruptura repentina y un terremoto.

Por lo anterior, la falla de San Andrés no es solamente considerada una grieta definida, sino parte de un sistema complejo de fallas que distribuye la deformación a lo largo de California y que se encuentra dentro del Cinturón de Fuego.