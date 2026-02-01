Desde el viernes pasado, miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas pública y privadas de México suspendieron clases por ser día de Consejo Técnico, el cual se sumó a un día festivo marcado en el calendario escolar 2025-2026.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Educación Pública (SEP) este próximo lunes 2 de febrero no habrá clases en ningún plantel educativo, con motivo a la conmemoración del Día de la Constitución que es el 5 de febrero.

Con ello, se dará fin al primer megapuente escolar de este año.

Los alumnos deberán de regresas a clases regulares el próximo martes 3 de febrero, de acuerdo con los horarios establecidos en cada plantel y entidad federativa.

De acuerdo con el Calendario Escolar vigente ese mismo martes inicia el periodo de "preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 ".

Dicho proceso se tendrá que realizarse del 3 al viernes 13 de febrero.

Foto: Captura de pantalla/SEP

Cabe destacar que en las siguientes semanas no se tiene marcada ninguna celebración o conmemoración oficial que derive en el paro de labores escolares, según se indica en el calendario de la SEP.

Solamente está vigente la siguiente reunión de Consejo Técnico que se realiza cada último viernes de mes y en febrero corresponde el día 27.

Dado que a que estamos en plena temporada invernal, hay que recordar que cada dependencia de educación estatal, las autoridades locales y/o Protección Civil informarán de algún cambio en los horarios de entrada o salida de los colegios según las necesidades de cada región.

Incluso en la zona norte del país se han suspendido clases por las heladas derivadas de una tormenta invernal, con la finalidad de proteger la salud de los menores y de la plantilla académica y administrativa.