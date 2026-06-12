La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este viernes la victoria de la selección mexicana por 2-0 sobre la de Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial y aseguró que el triunfo generó una alegría colectiva en todo el país.

“Hermosísimo, la verdad. El juego buenísimo. Buenísimo (...) Buenísimo, felicidades a la selección. Y además, no solo por como jugaron, sino la alegría que le dieron al pueblo de México. A todas y a todos los mexicanos”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana resaltó las muestras de entusiasmo observadas desde la víspera del encuentro y la manera en que las familias mexicanas se volcaron para seguir a la selección.

“Es muy hermoso, de verdad, ver a las familias con la camiseta, toda la familia con la camiseta verde”, señaló.

Sheinbaum destacó que el fútbol permitió una celebración colectiva en plazas públicas y espacios comunitarios de todo el país.

“Van, ya sea a verlo con sus familiares, a todos los lugares que hubo aquí en la ciudad o en el país porque a nosotros nos gusta celebrar en familia, en colectivo. El Zócalo fue una cosa (bonita), pero igual en todas las plazas de las ciudades, el Ángel (de la Independencia) , una alegría de verdad”, expresó.

En ese contexto, vinculó el resultado deportivo con un mensaje de confianza en el país.

“Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal. Le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida”, dijo.

Aseveró que aquellos que quieren a México les “va bien en la cancha, va bien en la vida y va bien en la política”.

La mandataria también recordó los festejos registrados en el Zócalo capitalino y otros puntos de reunión durante el partido.

“En el Zócalo el ‘Cielito lindo’, yo no estuve aquí, pero mi esposo se quedó aquí. Me dijo: ‘No, hombre, los gritos en el Zócalo una cosa que se veía a la hora del gol por todos lados.’ Muy bonito, la felicidad a todas y a todos. Una felicidad enorme”, comentó.

La victoria ante Sudáfrica permitió a México iniciar con tres puntos su participación en el Mundial, en una jornada marcada por los festejos de miles de aficionados dentro y fuera del Estadio Ciudad de México y en plazas públicas de distintas regiones del país.