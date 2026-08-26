Este miércoles 26 de agosto se registraron dos sismos mayor a 4 grados, de acuerdo con reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), uno localizado al sur de Sayula de Alemán, Veracruz, y otro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

De acuerdo con los reportes del SSN, el sismo registrado en Veracruz tuvo una magnitud de 4.1, mientras que el movimiento localizado frente a la zona de Chiapas alcanzó magnitud 4.3.

¿Dónde fue el sismo en Veracruz hoy?

El SSN reportó un sismo de magnitud 4.1 localizado 52 kilómetros al sur de Sayula de Alemán, Veracruz.

El movimiento ocurrió a las 14:10:37 horas del 26 de agosto de 2026, de acuerdo con el reporte sísmico.

El epicentro se ubicó en las coordenadas 17.41 de latitud y -94.89 de longitud, con una profundidad de 135 kilómetros.

Por su ubicación y profundidad, se trata de un movimiento diferente al registrado horas antes en la región cercana a Chiapas.

¿Dónde ocurrió el sismo en Chiapas?

El segundo movimiento reportado por el SSN tuvo una magnitud de 4.3 y fue localizado 148 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

El sismo ocurrió a las 13:53:56 horas, con coordenadas de 14.01 de latitud y -93.34 de longitud.

A diferencia del movimiento registrado en Veracruz, este temblor tuvo una profundidad de 16 kilómetros, por lo que se considera un sismo relativamente superficial.

Hasta el momento no se reportan daños ni personas heridas tras los sismos. En la ciudad de México no se activó la alerta sísmica debido a que la intensidad de los movimientos telúricos no rebaso la intensidad.