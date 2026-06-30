El Servicio Sismológico Nacional reportó este martes 30 de junio de 2026 un sismo de magnitud 6.1 con epicentro localizado 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, a las 13:45:36 horas, tiempo del centro de México.

De acuerdo con el reporte del SSN, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 5 kilómetros, con coordenadas 24.712 de latitud y -109.130 de longitud.

Minutos después, el organismo también informó de manera preliminar otro sismo de magnitud 4.9, localizado 30 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, ocurrido a las 14:29:48 horas, con profundidad de 10 kilómetros.

Los sismos registrados este martes en Sinaloa se suman a la actividad sísmica reportada en México durante la jornada. Medios nacionales también dieron seguimiento al reporte del SSN sobre el movimiento de magnitud 6.1 en Guasave, Sinaloa.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre daños mayores o personas lesionadas por estos movimientos. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales y evitar difundir rumores o información no verificada.

SISMO Magnitud 6.1 Loc. 116 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 30/06/26 13:45:36 Lat 24.712 Lon -109.130 Pf 5.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 30, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Sinaloa?

El sismo de mayor magnitud se ubicó a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, en una zona cercana al Golfo de California. La profundidad reportada fue de 5 kilómetros, por lo que se trató de un movimiento superficial.

¿Hubo otro sismo después del de magnitud 6.1?

Sí. Según el reporte preliminar del SSN, se registró otro sismo de magnitud 4.9 a las 14:29:48 horas, localizado 30 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, con profundidad de 10 kilómetros.

¿Qué hacer después de un sismo?

Después de un sismo, Protección Civil recomienda revisar si hay daños visibles en viviendas o edificios, cerrar llaves de gas si se percibe olor extraño, alejarse de estructuras dañadas y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.

También se recomienda tener lista una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, lámpara, radio, botiquín básico y números de contacto.

Sismos en México hoy

La actividad sísmica en México se mantiene bajo monitoreo permanente del Servicio Sismológico Nacional. Este 30 de junio también se reportaron otros movimientos en distintas regiones del país, de acuerdo con seguimientos informativos basados en datos del SSN.

Las autoridades llaman a la población a conservar la calma, revisar protocolos familiares de emergencia y reportar cualquier afectación al 911.