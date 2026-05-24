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El gobierno de México anunció la subasta de un terreno en el country club donde murió el poderoso capo, en un enfrentamiento con el ejército en febrero.

Las autoridades no identifican la propiedad directamente con el capo, aunque está ubicada exactamente en la zona donde fue abatido en Tapalpa, en el occidental estado de Jalisco.

"El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el 22 de febrero pasado en un operativo del ejército mexicano. Tras su muerte, el grupo realizó bloqueos y quemas de vehículos en dos tercios del país.

El terreno tiene un precio de salida de unos 750.000 dólares y es parte de un listado de 211 propiedades que las autoridades van a subastar el próximo jueves.

Estos terrenos provienen de las incautaciones de distintas entidades del gobierno mexicano como la fiscalía general.

En años pasados, el gobierno subastó casas que fueron propiedad del fundador del , Joaquín "Chapo" Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

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