El Gobierno de México, a través de su cancillería, informó que una de las personas que resultaron lesionadas durante un tiroteo contra una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas), es un migrante de origen mexicano, quien ya recibe atención médica.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México precisó que tras los hechos, el Consulado General de México en Dallas contactó de manera inmediata a las autoridades estadounidenses quienes confirmaron que "una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana".

Señaló que la representación consular contactó de forma inmediata a los familiares del lesionado, de quien no se dio a conocer su identidad, para brindarles acompañamiento y asesoría legal.

"De igual forma están en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones; se espera la autorización para que puedan visitar al connacional al hospital", apuntó la cancillería.

Asimismo, señaló que la Jefatura de la Unidad para América del Norte transmitió a través de canales diplomáticos, su preocupación ante lo ocurrido “con la petición de esclarecer los hechos y permitir el acceso irrestricto a la persona mexicana afectada”.

Este miércoles, dos migrantes murieron y uno más quedó en condición "crítica" luego de que un hombre disparara hacia una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas.

Según los reportes, el sospechoso disparó de manera "indiscriminada" hacia las instalaciones desde la terraza de un edificio adyacente e impactó contra una furgoneta en donde estaban los migrantes.

El atacante también se disparó y falleció, de acuerdo con las autoridades.

A pesar de que las autoridades recalcaron que desconocen aún el motivo tras el ataque, varios funcionarios del Gobierno de Donald Trump y políticos republicanos, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, lo vincularon de inmediato con la "violencia" y las amenazas contra "las fuerzas del orden".

Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas.

En julio, las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró "ataque organizado".

Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde se generó un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido.