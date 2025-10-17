TE RECOMENDAMOS

Marco Rubio impacta por declaraciones en documental OVNI: "Están sobrevolando nuestras bases nucleares"

Diputados aprueban impuestos a refrescos, tabaco, videojuegos y apuestas en 2026

¡Esta gasolinera de EU es más grande que tu escuela y tiene snacks que te volverán loco!

SAT podrá monitorear en tiempo real a plataformas de streaming y servicios digitales desde 2026

La (SRE) informó este viernes sobre la muerte de tres mexicanos tras el desplome de una avioneta que sobrevolaba el condado de Clinton, en Michigan,

A través de un comunicado, las autoridades informaron que en el accidente ocurrido este jueves 16 de octubre estuvo involucrada una "aeronave privada con matrícula mexicana".

Por su parte, el Departamento de Policía del municipio de Bath informó ayer tanto ellos como un equipo de bomberos respondieron al reporte del desplome de una aeronave cerca de las 5:00 de la tarde en Clark Road y Peacock Road.

"No está claro, en este momento, que causó el accidente de la aeronave o cuál era su destino previsto".

Al llegar confirmaron que tres personas, sin identificar, viajaban dentro del vehículo, pero al realizar la revisión protocolaria se dio a conocer que habían fallecido.

Asimismo, dijeron que personal de la Administración Federal de Aviación (FAA, siglas en inglés) estaban realizando las investigaciones correspondientes.

El Consulado de México en Detroit fue la autoridad que contactó a las dependencias estadounidenses que estaban llevando el caso y localizaron a las familias de las víctimas, a quienes se les está brindado el apoyo necesario.

"Continuará la colaboración con las autoridades locales para su eventual repatriación, así como para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares de las víctimas que lo requieran", informaron.

Asimismo, esta tarde de viernes la policía de Bath anunció en sus redes sociales que la zona donde ocurrió el accidente de la avioneta mexicana permanecerá cerrada por tiempo indefinido "mientras la FAA continúa la investigación".

En redes sociales se difundieron varios videos que toman el momento en que vecinos de Clinton se percataron que el avión caía en picada descontrolada y en otras se muestra una columna de humo.

