TE RECOMENDAMOS
¡De estrella infantil a pedir ayuda! Alfalfa de ‘Los Pequeños Traviesos’ pide dinero para mantener a su sexto hijo
Candice Swanepoel y Rosie Huntington-Whiteley deslumbran con vestidos de impacto en la gala LACMA 2026
El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió en una entrevista este domingo que su política de deportación masiva de inmigrantes fue "demasiado dura", pocos días después de la derrota de su partido republicano en las legislativas de mitad de mandato.
"Pienso que fue demasiado dura", respondió el mandatario cuando se le preguntó en la cadena CBS sobre su política de deportaciones de inmigrantes, según apartes difundidos por el medio en redes sociales.
Si bien Trump ha ganado cierto apoyo por reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, la ofensiva de su gobierno para deportar a millones de migrantes indocumentados ha generado críticas generalizadas.
Te recomendamos
¡De estrella infantil a pedir ayuda! Alfalfa de ‘Los Pequeños Traviesos’ pide dinero para mantener a su sexto hijo
Candice Swanepoel y Rosie Huntington-Whiteley deslumbran con vestidos de impacto en la gala LACMA 2026
Trump ofrece cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca a jefe de la UFC, Dana White
¿Dónde rinde más tu pensión? Estas 10 ciudades destacan para disfrutar de tu jubilación en Estados Unidos
Sin embargo, el viernes Trump nombró al artífice de esa política de línea dura, Stephen Miller, como su jefe de gabinete, lo que se augura como una contraofensiva tras la derrota republicana.
Miller se ha convertido en sinónimo de escenas de agentes de inmigración enmascarados cometiendo actos de violencia, después de que respaldó a los agentes federales que dispararon y mataron a dos estadounidenses a comienzos de este año.
[Publicidad]