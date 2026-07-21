El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, evitaron este martes responder con claridad a las preguntas de senadores de ambos partidos sobre la capacidad militar estadounidense para destruir instalaciones nucleares subterráneas de Irán y fueron cuestionados sobre las motivaciones de la campaña militar, después de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar en breve la llamada Montaña Pico.

Durante la audiencia, convocada para que el Pentágono solicitara más fondos para la guerra contra Irán, el senador republicano John Kennedy preguntó a Hegseth si Estados Unidos tiene capacidad para destruir lo que se encuentre bajo la Montaña Pico.

"Muchas de nuestras capacidades son clasificadas, senador", respondió Hegseth, antes de asegurar que "si alguien en el mundo puede alcanzar algo en la faz de la Tierra, son las fuerzas armadas de Estados Unidos".

La pregunta de Kennedy se produjo horas después de que Trump amenazara con atacar "muy pronto y con mucha fuerza" la Montaña Pico, un complejo subterráneo que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculado al programa nuclear iraní.

La instalación se encuentra excavada en el interior de una zona montañosa, lo que dificulta su destrucción mediante ataques convencionales y ha alimentado las dudas sobre las capacidades necesarias para alcanzar sus estructuras bajo tierra.

Los responsables de Defensa tampoco ofrecieron detalles sobre la posibilidad de que Estados Unidos recurra a operaciones terrestres en Irán.

Hegseth y Caine defendieron la estrategia militar de la Administración de Trump, pero mantuvieron la cautela al ser interrogados sobre los próximos pasos de la campaña y sobre las condiciones que podrían llevar a un eventual despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno. Cuestionan congruencia en actuar militar

La senadora demócrata por Nueva York Kirsten Gillibrand cuestionó además a Hegseth sobre la justificación de la guerra y sus declaraciones previas sobre el programa nuclear iraní.

"Las palabras que ha usado en el pasado no cuadran", dijo Gillibrand, quien recordó que Hegseth afirmó que Estados Unidos había "aniquilado" la capacidad de Irán para fabricar armas nucleares, mientras que ocho meses después, en abril de 2026, Trump inició una guerra alegando que Teherán estaba a dos semanas de conseguir un arma nuclear.

Hegseth respondió que los emplazamientos nucleares atacados durante la Operación Martillo de Medianoche en junio de 2025 "fueron destruidos", pero sostuvo que los iraníes "imprudentemente, continuaron intentando desarrollar capacidades nucleares".

La comparecencia tuvo lugar mientras el Pentágono solicita cerca de 70,000 millones de dólares adicionales para financiar las operaciones y reponer sus reservas de armamento y Hegseth cifró durante la audiencia en 37.500 millones de dólares el coste de la guerra contra Irán.

Caine recordó además en su intervención inicial la muerte de tres militares estadounidenses en Oriente Medio, Tyler Feehan, Michael Swinton e Isabella Gonzales, y pidió al Senado y al pueblo estadounidense que no olviden a los soldados caídos y a sus familias.

Estados Unidos e Irán llevan dos semanas de ataques cruzados en Oriente Medio, lo que ha supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio para dar lugar a negociaciones sobre le programa nuclear iraní.