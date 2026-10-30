La cantante británica Dua Lipa impactó a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías en las que presume un atrevido vestido traslúcido en tono esmeralda.

Con un diseño elegante y un pronunciado escote estilo side boob, la estrella del pop deslumbró en Instagram mientras mostraba algunos momentos de su intensa vida profesional y personal.

La intérprete de Levitating sorprendió con un vestido verde brillante, de cuentas. Presumió su belleza con un maquillaje de apariencia natural y dejó suelta su cabellera negra.

Junto a las fotografías, hizo referencia al ritmo acelerado de sus actividades al bromear sobre los constantes viajes que realiza entre Estados Unidos y el Reino Unido. “Ya no sé en qué zona horaria estoy”, escribió, dejando ver lo ocupada que ha estado en las últimas semanas.

A pesar de su exigente agenda, que incluye compromisos laborales, tiempo con su familia y diversos proyectos profesionales, la cantante también encontró espacio para disfrutar de una velada romántica junto a su esposo, Callum Turner. La pareja fue vista cenando en un exclusivo restaurante de Nueva York antes de salir a caminar y contemplar el atardecer.

La publicación llega poco después de que la cantante obtuviera una importante victoria legal contra una persona que comercializaba productos utilizando su nombre sin autorización. Entre los artículos que se ofrecían en línea figuraban prendas de vestir, bolsas de tela y sombreros relacionados con la artista.

El éxito de Dua Lipa no solo se refleja en los escenarios. De acuerdo con recientes registros corporativos, la intérprete continúa fortaleciendo su imperio empresarial gracias a los ingresos generados por sus canciones, regalías, giras y ventas de mercancía oficial.

Su compañía de medios, Radical22 Ltd, fundada junto a su padre y representante, ha alcanzado una valoración multimillonaria. Además, la empresa encargada de administrar las finanzas de sus conciertos también reportó importantes beneficios durante el último año.

A ello se suma el enorme desempeño de su gira mundial Radical Optimism Tour, que se convirtió en uno de los proyectos más exitosos de su carrera al reunir a miles de fans alrededor del mundo.

Recientemente, la cantante habló sobre la felicidad que vive junto a Callum Turner tras su matrimonio. La pareja celebró primero una ceremonia civil íntima rodeada de familiares y amigos cercanos antes de realizar una espectacular boda en Italia, a la que asistieron varias celebridades del mundo del entretenimiento y la moda.

Según ha contado la propia artista, uno de los secretos de aquel día especial fue procurar permanecer juntos durante toda la celebración para compartir cada momento y crear recuerdos inolvidables.

La cantante también reconoció que atravesar una etapa de estabilidad emocional podría influir en su proceso creativo. Acostumbrada a convertir las experiencias de desamor en canciones, ahora se muestra interesada en explorar musicalmente las emociones que nacen de una relación sana y duradera.