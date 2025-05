Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, se convirtió en tendencia tras haber sido internada de emergencia, lugar desde donde mandó un mensaje de ayuda para su seguro médico, situación que ha alertado y preocupado a sus seguidores.

“Como pueden ver, estoy internada, estoy en el hospital. Este es un mensaje pidiéndole y solicitando ayuda a mi seguro 'Monterrey New York Life'” , mencionó Quijano durante los primeros segundos del material.

En el video, que circula en plataformas digitales, se observa a la cantante desde la cama de un hospital, donde solicitó el apoyo de su aseguradora para realizar un trámite burocrático y así poderse someter a una delicada operación.

¿Por qué Federica Quijano fue hospitalizada?

Janine Patricia Quijano Tapia, nombre real de Federica, fue internada de emergencia debido a una complicación de salud, que, pese a que no dio a conocer el padecimiento que enfrenta, dijo que requiere una operación inmediata de columna vertebral.

“Viajé a la Ciudad de México con la esperanza de que me operaran el día de hoy. Sin embargo, necesito una segunda valoración por parte de uno de los doctores de la aseguradora (…)

"Es una operación de columna a la cual tengo mucho miedo. No es algo que quiero hacer, no es algo que tengo tiempo, tampoco. Tengo que estar trabajando” , detalló, la también ex diputada.

Con ello, la integrante de Kabah recalcó el mensaje para su aseguradora.

“Les pido, por favor, que me ayuden. Que vengan, que me manden a su doctor. Mándenmelo porque no puedo ir, no puedo caminar.

“Me piden que programe mi cirugía, no puedo programar mi dolor , no puedo programar mi cuerpo a ver qué día se siente mejor (...) Lo que necesito es su ayuda (…) que me escuchen, que me digan cómo hacerlo.