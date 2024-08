La separación de Gabriel Soto tendría mal a Irina Baeva, así lo aseguran sus seguidores, quienes mostraron su preocupación luego de que la famosa publicara un video en el que luce mal, con un aspecto desmejorado. Las imágenes de la actriz rusa salieron a la luz luego de que su ex revelara si le dará pensión a la actriz de “Aventurera” por los años que estuvieron juntos.

Irina Baeva encendió las alarmas y preocupó a sus cientos de fanáticos pues aseguran que estaría atravesando por una mala racha. Sus seguidores especulan que la famosa está triste luego de su rompimiento con Gabriel Soto y por lo mediática que se ha vuelto su vida en las últimas semanas.

La actriz de “Aventurera” compartió un video en su cuenta de TikTok en el que se le observa bailando frente a la cámara mientras bebe algo de su vaso; los usuarios comentaron en el breve clip que la rusa se ve cansada y decaída.

“¿Pero qué le pasó?”, “Le quitaron juventud”, “Ay mujer, qué te pasó, ánimo”, “Es hermosa, cómo la pudieron terminar”, “Totalmente diferente sin maquillaje”, “Tú adelante, vas a salir, lo que no mata, fortalece” y “La critican pero está en proceso de sanar” fueron algunos de los comentarios, en los que en la mayoría le enviaban ánimos a la famosa rusa.

Algunos seguidores aseguran que si se ve así es porque estaba haciendo ejercicio, por lo que no estaría usando ni una gota de maquillaje; otros, señalan que su aspecto desmejorado, incluso en el que se le alcanzan a ver las ojeras, podría estar relacionado con los problemas que ha tenido en las últimas semanas, como su rompimiento con Gabriel Soto, su supuesta relación con el hijo del doctor Simi y las acusaciones de que maltrató a las hijas de su ex.

Además, también tendría tensión y preocupación por la baja asistencia de público a la obra que protagoniza, “Aventurera” y, ahora, por el nuevo rumor que la vincula sentimentalmente con David Zepeda.

¿Irina Baeva recibirá pensión de Gabriel Soto?

Ante los cuestionamientos y las dudas que surgieron sobre si Gabriel Soto le daría una pensión a Irina Baeva por los seis años que estuvieron juntos, el actor confesó si su ex se lo ha pedido y si estaría dispuesto a darle manutención.

Gabriel Soto negó que se estuviera negociando el pago de una pensión: “no, no, no… ese punto no se ha tocado”, señaló en una declaración para Ventaneando el pasado 12 de agosto. Con esto, el actor dejó en claro que el tema de la manutención no ha sido abordado por ninguno de los dos.