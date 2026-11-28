En sus conciertos, Jennifer Lopez deslumbra al público con sus impactantes vestuarios de brillos, transparencias, bodysuits y tacones altos. Sin embargo, alguien de su círculo cercano le preguntó a la cantante por qué viste de esa forma: fue su hijo Max quien tomó por sorpresa a la cantante: "¿Por qué nunca usas pantalones?", cuestionó.

JLo relató en su más reciente aparición en “The Drew Barrymore Show que el episodio ocurrió durante la inauguración de su primera residencia en Las Vegas, hace aproximadamente una década. En aquel momento, sus hijos Max y Emme tenían alrededor de siete años y estaban a punto de cumplir ocho.

Después de una de las presentaciones, Max se acercó a su mamá. La cantante pensó que el niño iba a felicitarla por el espectáculo, pero recibió un comentario completamente distinto.

"Después del espectáculo, mi hijo Max se me acercó y me dijo: '¡Mamá!'. Pensé que me iba a decir: '¡El espectáculo estuvo genial!', pero me preguntó: '¿Por qué nunca usas pantalones en el escenario?'. Le respondí: 'Ah, sí, eso debe ser muy raro para ti'", recordó Lopez.

"Simplemente digo: 'Soy una vedette (...) Soy bailarina, cariño, soy una vedette. Eso es lo que hago", respondió la famosa a su hijo, a quien le explicó que su imagen tenía que ver con el tipo de espectáculo que ofrece y con su trabajo como bailarina.

¿Quiénes son Max y Emme, los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony?

Max y Emme son los mellizos que Jennifer Lopez tuvo con el cantante Marc Anthony. Ambos nacieron en febrero de 2008 y crecieron acompañando a sus padres en distintas etapas de sus carreras.

Aunque sus apariciones públicas suelen ser menos frecuentes que las de sus padres, JLo ha compartido en diferentes ocasiones momentos de su vida familiar y ha hablado del vínculo que mantiene con sus hijos.

En la actualidad, Max y Emme tienen 18 años y comenzaron una nueva etapa en la universidad. La cantante también contó recientemente lo difícil que fue para ella acostumbrarse a que sus hijos dejaran el hogar para comenzar sus estudios superiores.