El príncipe Harry habría regresado a Reino Unido para "hacer las paces" con su familia, de acuerdo con las declaraciones del veterano fotógrafo real Arthur Edwards.

Luego de que Harry y Meghan regresaran a Reino Unido a finales de agosto de este año, tras renunciar a sus funciones reales en 2020, se ha especulado mucho sobre el verdadero motivo de su regreso, incluida la posibilidad de un problema con la visa estadounidense del príncipe.

Sin embargo, Edwards, quien ha visto cambiar a la familia real a través de los años, aseguró en declaraciones a The Times que el hijo menor de Diana regresó para reconciliarse con sus familiares.

"No solo William y Catherine son personas en las que se puede confiar plenamente, sino que, como católico, creo en el perdón. Sí creo que Harry se reconciliará con su familia; por eso ha regresado, para hacer las paces con su papá y su hermano", reveló.

El fotógrafo, de 86 años, agregó que, antes de que eso suceda, Harry tendrá que cumplir una "penitencia", que considera "bastante grande".

"Pero tiene que cumplir su penitencia. Todos la tenemos, en cierta medida, pero a Harry le toca una penitencia bastante grande", dijo.

También expresó que, gracias a su fe, confía en que la familia real está "en buena forma".

Arthur Edwards compara a Harry con Diana

Por otra parte, Edwards contó a la publicación británica que sentía un gran aprecio por Harry, pues "siempre cumplía, siempre daba el 110 %".

Además, recordó que Harry era uno de los miembros más populares de la realeza por su personalidad y carisma. Incluso comparó su forma de ser con la de su madre, Diana.

"Ahora nos olvidamos de que era, sin duda, el miembro de la realeza más popular, no solo por sus payasadas, sino por su capacidad para llevarse bien con cualquiera, igual que su madre, pero con una actitud aún más positiva y participativa; era el sueño de cualquier fotógrafo, siempre irradiando calidez, amabilidad, empatía y energía", expresó.