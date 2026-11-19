Vacas de una lechería de Texas, en el sur de Estados Unidos, dieron positivo para una cepa contagiosa de gripe aviar, un hecho sin precedentes, informaron el jueves las autoridades locales, que también reportaron casos en granjas de Kansas.

"Esta nueva infección confirmada del ganado lechero es un acontecimiento sin precedentes", dijo el jefe del Departamento de Agricultura de Texas, Sid Miller, en un comunicado, y adelantó que pueden presentarse más casos en los próximos días.

Se trata de una cepa de Influenza Aviar de alta patogenicidad (IAAP), comúnmente conocida como gripe aviar, según un comunicado del Departamento de Agricultura texano. Miller aclaró que, "si bien es preocupante, actualmente no se espera que este brote amenace el suministro comercial de lácteos " del país.

Las autoridades agropecuarias de Texas dijeron que, de laboratorios veterinarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, en inglés) "no han encontrado alteraciones al virus que lo hagan más transmisible a los humanos".

"El riesgo actual para el público sigue siendo mínimo. Se están realizando mayores esfuerzos para continuar las investigaciones epidemiológicas a fin de garantizar que se pueda evaluar una imagen completa de la situación", detalló el comunicado.

La gripe aviar fue detectada el último lunes en una muestra de leche sin pasteurizar de una granja de Texas y en la producción de otras dos lecherías de Kansas, detalló Miller.

El ganado afectado presenta síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, leche espesa y descolorida y una fuerte reducción en su producción. Miller explicó que las vacas enfermas son separadas del resto del ganado, así como su leche.

"No se conoce que haya entrado leche contaminada en la cadena alimentaria", sostuvo Miller a inicios de semana. Precisó que, en el caso que parte de la leche afectada haya vulnerado los controles, el proceso de pasteurización deja el virus inactivo.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos había adelantado el lunes que investigaba "una enfermedad principalmente entre vacas lecheras de mayor edad en Texas, Kansas y Nuevo México". Analizaron muestras de Texas y Kansas que dieron positivo para gripe aviar.

Como antecedente, las granjas encontraron aves silvestres muertas en sus propiedades. "Según los hallazgos de Texas, el virus parece haber sido introducido por aves silvestres", detalló el Servicio de Inspección Sanitaria Animal y Vegetal del USDA.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la gripe aviar "representa una importante amenaza para la avicultura comercial, para el modo de subsistencia de las personas, además del potencial riesgo para la salud humana".