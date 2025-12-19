En esta temporada invernal han aumentado los casos de tos y gripe en todo el país, es por eso que tienes que estar preparado para cualquier imprevisto y atenderlo lo antes posible: lo primero es ir con el médico para que te diagnostique adecuadamente y te prescriba los medicamentos que necesites; lo segundo que puedes hacer es utilizar un remedio casero a base de miel y limón, dos ingredientes que han sido aprobados por la ciencia para ser utilizados en caso de malestar en la garganta; checa cómo puedes hacer un jarabe con estos.

¿Picazón en la garganta? ¿Tos seca? ¿Molestias al comer o pasar saliva? Quizás están enfermándote de la garganta y en esta temporada dicho malestar es frecuente; las autoridades de salud ya informaron que la variante de influenza H3N2 subclado K fue detectada en México y el primer paciente diagnosticado ya se encuentra recuperado.

Uno de los síntomas que tiene esta variante es dolor de garganta, por potal motivo es vital acudir con el doctor una vez que presentes éste y otros síntomas. Para aliviar las molestias del dolor de garganta hay varios remedios caseros que puedes utilizar, sin embargo, la ciencia ha confirmado que la miel y el limón actúan de manera favorable para aliviar las molestias.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la miel puede ser tan efectiva como algunos medicamentos de venta libre para calmar la tos nocturna. Sus propiedades antimicrobianas (que alivian la irritación) la convierten en un aliado perfecto.

Por su parte, el limón es rico en vitamina C y ayuda a estimular el sistema inmunológico, además de ser un potente antioxidante. El Centro Médico ABC señala que la combinación de miel y jugo de limón tiene propiedades calmantes y antimicrobianas.

Remedio casero de miel y limón para quitar la tos

Esta preparación es sencilla, rápida y requiere sólo dos ingredientes de cocina.

Ingredientes:

2 a 3 cucharadas de miel de abeja.

El jugo de medio limón.

Opcional: Un poco de agua tibia para diluir si se prefiere una consistencia más líquida.

Preparación:

Calienta la miel (ligeramente): En un recipiente pequeño, coloca las 2 o 3 cucharadas de miel. Si la miel está muy espesa, puedes calentarla unos segundos en el microondas o a baño maría para que sea más fácil de mezclar, pero evita que hierva para conservar sus propiedades. Exprime el limón: Agrega el jugo fresco de medio limón directamente sobre la miel. Mezcla: Revuelve bien la mezcla hasta que ambos ingredientes se integren por completo, creando un jarabe uniforme.

Modo de uso:

Para adultos, se recomienda tomar una cucharadita del jarabe cada 2 a 4 horas según sea necesario para aliviar la tos o la irritación de garganta.

Importante: Este remedio no es apto para niños menores de un año debido al riesgo de botulismo infantil asociado con la miel. En el caso de niños mayores, consulta siempre a su pediatra antes de administrar cualquier remedio casero.

Recuerda que si la tos persiste, es severa, o está acompañada de fiebre alta, dificultad para respirar o dolor, es indispensable buscar atención médica profesional.