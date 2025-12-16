Si ya estás escuchando "tuki, tuki, tuki" en todos lados es porque por fin las posadas navideñas arrancan este 16 de diciembre y para que no te falte ningún detalle aquí te vamos a decir cuál es la letanía para pedir posada, así como los mejores tips para disfrutar de esta tradicional celebración.

Primero debes de claro que las posadas tienen origen religioso que se celebran durante nueve días antes del nacimiento del niño Jesús, es decir van del 16 al 24 de diciembre, periodo en el que familia, amigos, comunidades religiosas, vecinales y escuelas preparan desde sus famosos aguinaldos para regalar hasta pastorelas.

¡Fácil y Barato! 5 cosas que DEBES tener para hacer tu Posada Navideña

Como ya es tradición en nuestro país pese a que estas celebraciones navideñas tienen un origen religioso, las posadas son el pretexto perfecto para reunirse en un ambiente festivo en vísperas del fin de año, y aquí te daremos las cinco cosas que debes tener para recibir a "los peregrinos".

Desempolva el nacimiento que tienes guardado en el clóset o pídelo el suyo a tu madre, pero no saques todo, sólo necesitas las figuras de José y María para que al momento de pedir posada los que van "afuera" sean quienes los carguen Compra velitas y luces de bengala. Las velitas deberás prenderlas al momento de cantar la letanía, es decir pedir posada. Las bengalas se prenden en el exterior, pero luego de que el casero reciba a los "santos peregrinos" Puedes preparar un tradicional ponche o para no complicarte con alguna bebida que te guste disfrutar en casa está bien Prepara unos aguinaldos: según la tradición el anfitrión es quien prepara estas bolsitas con dulces que va a regalar después de pedir posada, incluso en diversas zonas del país los aguinaldos suelen rellenarse con cacahuates, tejocotes, cañas, mandarinas y dulces surtidos, pero esto depende de gustos y presupuesto. Lo que no puede faltar son "las hojitas" para pedir posada, si bien es fácil de descargar en el celular, en los lugares donde compres las velitas venden las letanías donde vienen las estrofas de que deben de cantar lo que van adentro y afuera.

Varias de las cosas mencionadas son fáciles de encontrar en un mercado o en los puestos que se ponen cerca de los supermercados.

Aunque recuerda que en estos tiempos de compartir también puedes pedirle a tu familia o invitados que te cooperen con algunos de los artículos.

Significado de las Posadas: ¿Por qué son 9 días y qué representan los 7 picos de la piñata?

Las posadas tienen su origen tras la llegada de los españoles a territorio azteca con el mestizaje cultural.

Según la tradición católica, las posadas navideñas se celebran durante nueve días consecutivos debido a que fue el periodo en que los padres de Jesús, José y María buscaron una posada en Belén para el nacimiento del niño Dios, dando como resultado la Nochebuena.

En México este festejo se enmarca de villancicos como "Peces en el río" "Burrito Sabanero", entre otros, comida, y la tradicional piñata, momento cumbre de la noche.

¿Qué representan los picos de la piñata ?

Aunque en nuestro país las piñatas tienen diversas formas y tamaños, las que se usan para las posadas navideñas tienen siete picos.

Los picos representan los siete pecados capitales de la religión católica:

Ira Pereza Lujuria Gula Soberbia Envidia Avaricia

Las cuales al romper la piñata se destruyen y sólo se reciben "bendiciones" en este caso en forma de dulces.