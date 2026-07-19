La final del Mundial 2026 está a escasas horas de llegar. Argentina y España disputarán este domingo 19 de julio e l partido más esperado del torneo en el Estadio East Rutherford Nueva Jersey, donde sólo una selección levantará el codiciado trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

Además del duelo por el campeonato, el partido estará amenizado por un histórico show de medio tiempo, una ceremonia de clausura y millones de aficionados pendientes de cada detalle en todo el mundo. Sigue leyendo para conocer los detalles de lo que se verá.

¿A qué hora es la final del Mundial 2026? ¿Dónde verla en vivo GRATIS?

El encuentro entre Argentina vs España comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Los aficionados de ambos países finalistas y fanáticos del futbol podrán seguir la transmisión a través de televisión abierta y plataformas de streaming con cobertura especial desde varias horas antes del inicio del partido. Las opciones para ver la final son:

Sitio web de Azteca Deportes

ViX Premium (streaming)

Azteca 7

Canal 5

Las Estrellas

TUDN

Show de medio tiempo. ¿Quiénes y a qué hora cantarán en la final del Mundial 2026?

Uno de los momentos más esperados será el primer show de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo.

La FIFA decidió innovar con un espectáculo inspirado en el formato del Super Bowl, por lo que el descanso del encuentro será más largo de lo habitual para dar paso a una producción musical sin precedentes con varios artistas de talla internacional.

El medio tiempo está previsto aproximadamente para las 13:50 horas , hora central de México, aunque el horario podría variar ligeramente dependiendo del tiempo añadido durante la primera parte. Será en ese momento cuando miles de aficionados en el estadio y millones frente al televisor disfruten del espectáculo preparado especialmente para la final.

Los encargados de poner el ambiente en la final del Mundial 2026 serán Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS, quienes protagonizarán el espectáculo musical que marcará historia en las Copas del mundo. La combinación de artistas internacionales ha generado enorme expectativa, ya que marcará la primera ocasión en la historia que una final mundialista cuenta con un show de medio tiempo de tal magnitud.

Alineación de Argentina. ¿Quiénes jugarán?

En el terreno de juego también habrá grandes figuras. La alineación probable de Argentina estaría conformada por:

Emiliano Martínez

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Lionel Messi

Julián Álvarez

Gonzalo Montiel

Leandro Paredes

Alineación de España. ¿Quiénes jugarán?

Por su parte, la alineación probable de España incluiría a:

Unai Simón

Pedro Porro

Aymeric Laporte

Lamine Yamal

Dani Olmo

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Rodri

Fabián Ruiz

Mikel Oyarzabal

Alex Baena

Argentina llega a esta final tras eliminar a Inglaterra en las semifinales y buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, consolidándose entre las selecciones más premiadas junto a Lionel Messi a pesar de las controversias y críticas por haber sido beneficiada por la FIFA y Gianni Infantino durante toda la competición.

Por su parte, la Furia Roja dejó fuera a Francia y tiene la oportunidad de conseguir el segundo título mundial de su historia, luego del obtenido hace 16 años, en Sudáfrica 2010.

La expectativa es enorme porque esta final reúne a dos estilos de juego muy distintos: la experiencia y el liderazgo de Lionel Messi, quien busca cerrar su carrera internacional con otro campeonato, frente al talento emergente encabezado por Lamine Yamal, una de las grandes revelaciones del futbol mundial y que ha hecho brillar al club Barcelona en los últimos años.