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Dos goles de Mikel Oyarzabal y uno de Pedro Porro clasificaron para los octavos de final del Mundial 2026 a la selección española, superior prácticamente de principio a fin a Austria, a la que doblegó con más rotundidad en el juego que en el marcador por 3-0.
España jugará en la siguiente ronda contra Portugal o Croacia, que se miden ahora entre sí.
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