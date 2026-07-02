Dos goles de Mikel Oyarzabal y uno de Pedro Porro clasificaron para los octavos de final del Mundial 2026 a la selección española, superior prácticamente de principio a fin a Austria, a la que doblegó con más rotundidad en el juego que en el marcador por 3-0.

España jugará en la siguiente ronda contra Portugal o Croacia, que se miden ahora entre sí.