La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará uno de sus partidos más importantes del año cuando se mida a Panamá en los Cuartos de Final del Campeonato de Concacaf 2026, un encuentro que definirá al equipo que avanzará a las semifinales y dará un paso más hacia el título del torneo. ¿A qué hora es y dónde ver el partido? Te compartimos todos los detalles de este juego decisivo.

Además del boleto a la siguiente ronda, el campeonato otorga a los cuatro semifinalistas la clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, por lo que el duelo tiene un enorme valor para ambas selecciones.

¿A qué hora juega México vs Panamá HOY?

El partido entre México y Panamá por los Cuartos de Final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf se disputará este miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc a las 20:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO México vs Panamá?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las plataformas con derechos de transmisión del torneo:

ESPN

Disney+.

¿Qué se juega México ante Panamá?

Más allá del pase a las semifinales, el ganador conseguirá un objetivo fundamental: clasificar a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, ya que los cuatro equipos que alcancen las semifinales obtienen su boleto al certamen mundialista.

¿Cómo llega México al partido?

La Selección Mexicana Sub-20 ha mostrado un buen nivel durante la fase de grupos y llega como una de las selecciones favoritas para conquistar el torneo.

Jugadores como Diego Reyes, Hugo Camberos y Edwin Soto han sido algunos de los futbolistas que más expectativas han generado por su desempeño y proyección rumbo al futbol profesional.

¿Qué es el Campeonato Sub-20 de Concacaf?

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 reúne a las mejores selecciones juveniles de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El torneo se disputa en México, con partidos en Puebla y la Ciudad de México. Los equipos compiten por el campeonato regional y por uno de los boletos disponibles para el Mundial Sub-20 de 2027, reservado para los cuatro semifinalistas.