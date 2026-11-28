Los mexicanos que vivieron durante años en Estados Unidos y regresaron a territorio nacional pueden solicitar la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, siempre que tengan 65 años o más y cumplan con las condiciones establecidas por el Gobierno de México. Aquí te contamos cuáles son los requisitos y dónde debes hacer el trámite. ¡Toma nota!

La Pensión Bienestar para las personas de la tercera edad es uno de los programas sociales más importantes y populares del gobierno de Claudia Sheinbaum. Dicho apoyo entrega $6,400 pesos de manera bimestral, por lo que, al año, realiza seis depósitos.

¿Puedo recibir la Pensión Bienestar si soy mexicano, viví en Estados Unidos y regresé a México?

Sí, una persona mexicana que vivió en Estados Unidos y regresó a México puede solicitar la Pensión Bienestar para adultos mayores si tiene 65 años o más y actualmente reside en territorio mexicano.

Las Reglas de Operación del programa para el ejercicio fiscal 2026, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecen que la población objetivo está integrada por personas adultas mayores mexicanas por nacimiento o naturalización que tengan su domicilio actual en la República Mexicana.

¿Cuáles son los requisitos para recibir los $6,400 pesos de la Pensión Bienestar?

De acuerdo con las autoridades, las personas interesadas deben cumplir con lo siguiente:

Tener 65 años o más Tener nacionalidad mexicana Residir en México.

Además de estas condiciones, los adultos mayores deben presentar documentos para acreditar su identidad, nacionalidad y domicilio.

¿Qué documentos necesita un mexicano que vivió en Estados Unidos para solicitar la pensión?

Los requisitos son:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Formato Único de Bienestar.

¿Dónde se solicita la Pensión Bienestar si regresaste de Estados Unidos?

El trámite se realiza a través de los Módulos de Atención de la Secretaría de Bienestar. Para conocer cuál es el módulo más cercano, se puede consultar el portal oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

También es importante revisar los anuncios oficiales para conocer las fechas de inscripción, ya que el registro no permanece abierto de manera permanente.

¿Un familiar puede ayudar a tramitar la Pensión Bienestar?

Sí, las personas adultas mayores pueden registrar a una persona adulta auxiliar para que las apoye en los trámites relacionados con el programa.