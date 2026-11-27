El peso mexicano cierra el último viernes de noviembre bajo presión frente al dólar, luego de acumular varias jornadas de depreciación y volver a colocarse por encima de los 19 pesos. Este 27 de noviembre, ¿a cuánto está el tipo de cambio en Banamex, BBVA, Banco Azteca y otros bancos? ¡Entérate del precio!

El precio del dólar hoy viernes 27 de noviembre de 2026 se mantiene cerca de las 20 unidades. Durante las primeras operaciones de la jornada, la moneda estadounidense se ubicó alrededor de los 19.50 pesos en el mercado cambiario, mientras que en los bancos el precio de venta al público alcanzó prácticamente los 20 pesos.

Si necesitas cambiar dólares en México, es importante revisar las cotizaciones de cada institución, ya que no todas ofrecen el mismo precio.

¿A cuánto está el dólar hoy 27 de noviembre de 2026 en México?

El precio del dólar se ubicó en 19.72 pesos, de acuerdo con el Banco de México. La cotización puede variar dependiendo de la hora en que se consulte y de las condiciones de la operación.

¿A cuánto está el dólar en BBVA hoy?

En BBVA el dólar se encuentra en 19.93 pesos a la venta y 18.79 pesos a la compra.

¿Cuál es el precio del dólar en Banamex hoy?

En Banamex, el dólar se cotiza aproximadamente en 18.97 pesos a la compra y 20.10 pesos a la venta, según las referencias disponibles para este viernes.

¿Cuál es el preci o del dólar en Banc o Azteca h o y?

En Elektra, mediante Banco Azteca, el dólar se cotiza este viernes 27 de noviembre en aproximadamente 20.20 pesos. La cotización puede variar dependiendo de la hora en que se consulte y de las condiciones de la operación.

¿Dónde está más barato el dóalr hoy 27 de noviembre?

Este viernes 27 de noviembre de 2026, BBVA ofrece el dólar más barato entre los bancos comparados, con un precio de venta de 19.93 pesos por unidad.