TE RECOMENDAMOS
Disney Cruise Line anuncia su oferta para 2027: nuevo crucero, destinos soñados y viajes temáticos imperdibles
“No son familia”: La escandalosa frase de la ministra Ríos González sobre niños nacidos por fecundación in vitro que encendió las redes
Aparecen dos “peces del Juicio Final” en playas de México y turistas quedan impactados: “Fue surrealista”
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que descartó presentar una demanda contra el empresario Elon Musk por un mensaje que escribió en su red social X en el que la vincula con el narcotráfico.
El pasado 23 de febrero, luego de que poderoso capo Nemesio Oseguera "El Mencho" muriera en un operativo militar, el magnate se refirió a una declaración de la mandataria y añadió el comentario: "Solo está diciendo lo que sus jefes del cártel le ordenan decir".
Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras acusaciones de “deudor alimentario”: “Nos consta que sí paga”
Tras la publicación, Sheinbaum dijo que iba a evaluar con su equipo legal si emprendía alguna acción contra Musk, dueño del fabricante de vehículos eléctricos Tesla y de la red social X.
"Tomé la decisión de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil que era en este caso. Ya vemos si sigue, lo reevaluaremos", dijo la presidenta a una pregunta expresa en su rueda de prensa matutina.
Musk, que colaboró en el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado en distintas ocasiones las políticas de seguridad y de combate al narcotráfico.
En 2023, el empresario anunció la construcción de una Gigafactory de Tesla en el estado mexicano de Nuevo León (norte), pero abandonó el proyecto en 2024 ante las amenazas de Trump de imponer aranceles.
¿Te entregaron la visa americana? Esto es lo PRIMERO que debes revisar antes de viajar a Estados Unidos
[Publicidad]