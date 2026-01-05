TE RECOMENDAMOS
La noche de este 5 de enero los Reyes Magos llegarán a las casas mexicanas a dejar los obsequios para los niños que se portaron bien y dejaron su zapato debajo del árbol, por lo que el Metrobús y el Trolebús de la Ciudad de México anunciaron que extenderán este día su horario de cierre, aunque el Metro confirmó que su servicio se mantiene de forma habitual hasta la medianoche.
A través de sus redes sociales, el Metrobús informó las medidas para "que nada detenga la magia" de Melchor, Gaspar y Baltazar:
- La última salida de autobuses será a las 2:00 de la mañana del 6 de enero
- Aplica para las 7 Líneas del Metrobús
En el caso del Servicio de Transportes Eléctricos informaron que el servicio para que los Reyes Magos puedan cumplir con su entrega, será la siguiente:
- Línea 1 y Línea 2 del Tren Ligero dará servicio hasta la 1:00 de la madrugada del 6 de enero
- Línea 1 del Nochebús va de 1:00 a 5:00 de la mañana del día de Reyes
- Línea 2 de Nochebús termina a la 1:00 de la mañana del martes
¿Cuál es el horario del Metro de la CDMX por la noche de Reyes?
El STC Metro informó que mantendrá su horario habitual en las 12 Líneas, por lo que esta noche cerrará a las 12:00.
Asimismo, anunció que los tres Reyes Magos pueden abordar en cualquier estación del Metro con "paquetes voluminosos, siempre y cuando vayan debidamente empacados".
Las autoridades de esta red de transporte emitieron una serie de recomendaciones para el traslado de los regalos:
- En caso de llevar bicicletas, patines o patinetas: deben ir empacados y se podrán NO utilizar dentro de los andenes
- No se pueden ingresar con bultos de mercancía
- No usar los elevadores como montacargas
- Evitar el ingreso de globos metálicos, ya que si caen en las vías pueden ocasionar un corto eléctrico
- Quienes trasladen paquetes grandes o bicicletas, se les exhorta esperar el tren replegándose a la pared
- Permitir el ascenso y descenso de los vagones
- Prohibido transportar pirotecnia
