El Zoológico de Cincinnati informó que la hipopótamo Fiona ha muerto días después de tragar un gorro que cayó en su recinto.

El equipo de cuidado animal del Zoológico de Cincinnati trabajó durante varios días para ayudar a que su querida hipopótamo Fiona pudiera digerir y expulsar de forma segura un gorro tejido que se tragó.

El equipo de veterinarios mantuvo a Fiona hidratada, dándole golosinas y vigilando cada uno de sus movimientos las 24 horas. Incluso pidieron prestada una plataforma vibratoria de una granja de caballos y la animaron a subirse a ella varias veces al día con la esperanza de que eso estimulara sus movimientos intestinales para que el gorro que se tragó avanzara por su tracto digestivo.

Fiona, que se convirtió en una sensación a nivel mundial después de su nacimiento prematuro en 2017, se tragó el gorro hace unos 11 días, cuando un visitante lo lanzó hacia arriba. El objeto quedó atrapado en un ventilador de techo y lo arrojó a través de una pequeña abertura ubicada encima de las vitrinas de observación de su recinto.

Sin lugar a dudas fue accidental, declaró la portavoz del zoológico, Michelle Curley.

Los veterinarios sedaron al hipopótamo en dos ocasiones para evaluar su condición, informó el director de salud animal del zoológico, Mike Wenninger.

Un ultrasonido reveló el martes una acumulación intestinal, indicio de que el animal aún trataba expulsar la obstrucción, explicó Wenninger. También le realizaron una colonoscopia con un endoscopio de unos tres metros (9 pies), pero no pudieron detectar nada, agregó.

“Su equipo de cuidado incluso le dio a oler café, un aroma que siempre le ha gustado”, destacó Curley el miércoles, en la actualización más reciente sobre el estado de Fiona. “Y se pusieron muy contentos cuando la vieron reaccionar”.

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Varios especialistas indicaron al zoológico que una cirugía no era una opción en hipopótamos adultos.

Los hipopótamos tienen un sistema digestivo que hizo que la situación de Fiona fuera muy complicada, explicó Jack Kottwitz, profesor adjunto de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Michigan.

“Tienen un estómago de varias cámaras para digerir plantas —algo parecido a una vaca—, pero no regurgitan ni mastican el bolo como lo hace una vaca. Estas múltiples cámaras, los pliegues de tejido, los fluidos y la comida en digestión ‘ocultan’ fácilmente el gorro, lo que hace que sea muy difícil retirarlo con un endoscopio desde las cámaras del estómago”, explicó Kottwitz a The Associated Press en un correo electrónico.