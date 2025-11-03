TE RECOMENDAMOS
Cristian Castro confirma boda con Mariela Sánchez y revela fecha exacta: “Estamos aprendiéndonos bien el credo, está re difícil”
Bloqueo transportistas 3 de noviembre. ¿Qué vialidades están cerradas en Edomex? ¿Cómo está la México-Querétaro?
Sheinbaum responde a sus críticos tras el asesinato del alcalde de Uruapan: “Actúan como buitres y carroñeros”
La última voluntad del rey Carlos III: reconciliar a sus hijos y garantizar una despedida digna sin escatimar gastos
Trump prepara ofensiva contra cárteles dentro de México: tropas, drones y agentes de la CIA participarían en la operación, informa NBC
Convocan en redes a marcha nacional por el asesinato del alcalde Carlos Manzo: Lo que se sabe sobre la protesta del 15 de noviembre
La misión ESCAPADE de la NASA, prevista para este mes, enviará a Marte dos orbitadores con instrumentos diseñados por la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle de Florida (Estados Unidos) que estudiarán la estructura del campo magnético marciano y su interacción con el clima espacial.
"Los estudiantes que trabajan en el Laboratorio de Instrumentación Espacial y Atmosférica han construido docenas de instrumentos para cohetes y satélites con el fin de estudiar el clima espacial", dijo en un comunicado Aroh Barjatya, profesor del Departamento de Ciencias Físicas de la universidad y coinvestigador de ESCAPADE.
Un cohete de Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, también fundador de Amazon, será el que impulse las dos naves hasta la órbita de Marte, desde donde analizarán cómo interactúa el viento solar con el entorno magnético de Marte y cómo esta interacción impulsa el escape atmosférico del planeta.
Frente Frío No. 12 golpea a México: alertan por lluvias intensas, frío extremo y posibles nevadas en el norte
Cuenta regresiva hasta diciembre: Esto espera el experto de Harvard del 3I/ATLAS para confirmar si es un cometa... o una nave extraterrestre
Esta erosión atmosférica se refiere a la pérdida gradual de gases de la atmósfera de un planeta al espacio exterior, un fenómeno esencial para entender cómo Marte pasó de ser un planeta con agua líquida hace millones de años, a un planeta frío y árido en la actualidad.
La misión, prevista para este mes, será la primera que mandé más de una nave al mismo tiempo al Planeta Rojo. Según la programación, llegaría a Marte en 2027.
Sin embargo, ESCAPADE se ha retrasado más de un año con respecto a su fecha original, puesto que estaba inicialmente programada para octubre de 2024.
Miles de vuelos retrasados en EU por escasez de controladores: estos son los aeropuertos con más afectaciones
Mientras que permanezcan en órbita, las dos naves estudiarán "cómo el campo magnético de Marte guía los flujos de partículas alrededor del planeta, cómo se transportan la energía y el momento desde el viento solar a través de la magnetosfera y qué procesos controlan el flujo de energía y materia dentro y fuera de la atmósfera marciana", según la NASA.
Además, Barjatya indicó que los satélites "realizarán mediciones simultáneas del plasma que forma la atmósfera marciana y cartografiarán definitivamente los procesos que impulsan el escape atmosférico del planeta".
Los instrumentos desarrollados en Embry-Riddle, denominados conjunto de sondas Langmuir ESCAPADE, contribuirán a medir diversas propiedades del plasma.
Los dos orbitadores gemelos, cada uno del tamaño aproximado de un refrigerador estándar, serán enviados al planeta rojo a bordo del cohete New Glenn de Blue Origin. Este es el segundo lanzamiento de la historia del New Glenn.
[Publicidad]