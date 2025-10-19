TE RECOMENDAMOS

Robo histórico en el Louvre: ladrones se llevan joyas imperiales de valor incalculable

Robo histórico en el Louvre: ladrones se llevan joyas imperiales de valor incalculable

Jóvenes Escribiendo el Futuro. ¿Cuándo pagan la beca de 5,800 en octubre? Calendario oficial

Jóvenes Escribiendo el Futuro. ¿Cuándo pagan la beca de 5,800 en octubre? Calendario oficial

Sydney Sweeney arrasa en la Gala del Museo de la Academia con lujoso vestido braless

Sydney Sweeney arrasa en la Gala del Museo de la Academia con lujoso vestido braless

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés

Un altercado en una fiesta privada fuera del campus degeneró en un tiroteo afuera de una residencia de la Universidad Estatal de Oklahoma la madrugada del domingo, hiriendo a tres personas, incluyendo a un estudiante, informó la policía universitaria.

Dos fueron hospitalizadas en condición estable después de una cirugía y la tercera fue tratada y dada de alta, indicó el jefe de policía de la universidad, Michael Beckner, a los periodistas.

No se han realizado arrestos, pero Beckner declaró que la policía tiene "algunas pistas sólidas" y está pidiendo la ayuda del público. Los investigadores no creen que haya una amenaza continua para el campus o el público.

El tiroteo estalló en un pasillo exterior de los apartamentos estudiantiles Carreker East y se extendió a un estacionamiento y una calle cercana tras un "desacuerdo entre varias personas" en la fiesta, señaló Beckner.

Los policías respondieron al reporte de que una persona colapsó de sus heridas en un McDonald's, y al recibir reportes de disparos en el campus, sostuvo el comandante policial. Cuando los policías llegaron al campus alrededor de las 3:40 de la mañana, no quedaban víctimas en la escena.

Los agentes aseguraron el área y llevaron a unas 20 personas presentes a un lugar seguro para su seguridad y para comenzar las entrevistas, aseguró el comandante policial.

La universidad está ubicada en la ciudad de Stillwater, a unos 80 kilómetros (unas 50 millas) al noreste de Oklahoma City.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]