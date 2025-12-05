TE RECOMENDAMOS

El presidente de Estados Unidos, aseguró este viernes que tiene muy buenas relaciones con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, pocos antes de reunirse con ambos dentro del programa del , del que serán anfitriones los tres países.

"Nos vamos a reunir con ambos y nos estamos llevando muy bien. (...) Tenemos una reunión programada para algún momento después del evento. Hablaremos hoy. Nos llevamos muy bien", dijo Trump a la prensa a su llegada a la alfombra roja del Centro Kennedy en Washington, sede del evento deportivo.

Los tres líderes de América del Norte coincidirán por primera vez en un mismo espacio en la ceremonia, tras la que se espera que sostengan reuniones bilaterales breves, aunque no se ha descartado la posibilidad de una conversación tripartita.

Los diálogos de Washington ocurrirán después de que este miércoles Trump indicará que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

Este encuentro también marcará el primer cara a cara entre Trump y Sheinbaum, que tenían previsto reunirse durante la cumbre del G7 en Canadá en junio pasado, en una bilateral que no se produjo debido a que el estadounidense regresó un día antes a Washington para centrarse en la crisis con Irán.

Por su parte, Carney intentará reconducir las relaciones con su vecino después de que el mandatario republicano suspendiera en octubre las negociaciones comerciales en represalia por la emisión en televisión de un anuncio canadiense contra los aranceles estadounidenses.

