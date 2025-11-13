Kai Trump, la nieta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debutó este jueves en el circuito profesional de golf femenino LPGA Tour al participar como invitada en el torneo Annika que se disputa en Florida, y que contó el miércoles con la presencia de la estrella de la WNBA Caitlin Clark.

Kai, de 18 años, había recibido una invitación de un patrocinador para esta competición, que se celebra del 13 al 16 de noviembre en el Pelican Golf Club, en la localidad de Belleair.

El torneo reparte 3,2 millones de dólares , una de las mayores bolsas de premios del circuito al margen de los 'Majors', y en él participan la golfista estadounidense Nelly Korda, vigente campeona y número 2 del ranking, o la británica Charley Hull, sexta del circuito.

La nieta del mandatario se estrenó en el LPGA Tour con un 'drive' desde el hoyo 10 que quedó en calle y recibió los aplausos del público.

Aunque Donald Trump no estuvo presente en el debut, Kai dijo que su abuelo le había recomendado que saliera a divertirse y evitase los nervios.

El presidente de Estados Unidos es un gran amante de este deporte y posee 17 campos de golf repartidos por el mundo.

Kai también admitió haber hablado con el golfista Tiger Woods, quien sale con su madre, Vanessa Trump, y le recomendó que se dejara llevar y se divirtiera.

Además de Kai, el torneo Annika contó con la presencia de Clark, jugadora de las Indiana Fever de la WNBA que compitió ayer en un torneo entre profesionales y jugadores amateurs.

Clark contó como 'caddies' con dos de sus compañeras en los Fever, Lexie Hull y Sophie Cunningham.

Kai Trump cursa este año el último curso de bachillerato y en 2026 comenzará sus estudios en la Universidad de Miami, donde se unirá a su equipo de golf.

La joven ha competido en torneos de aficionados a nivel nacional con la American Junior Golf Association (AJGA) y actualmente ocupa el lugar 461 en el ránking.

Con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, más de 1,3 millones de suscriptores en YouTube y su propia marca de ropa para deportistas, Kai es conocida por publicar videoblogs jugando al golf o asistiendo a eventos de la Casa Blanca con frecuencia, en los que su abuelo tiene un gran protagonismo.