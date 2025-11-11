Las teorías científicas y conspirativas en torno al origen del objeto interestelar 3I/Atlas no han dejado de ser tema de conversación en internet desde que fue identificado surcando nuestro Sistema Solar por primera vez en la Tierra el pasado 1 de julio de 2025.

Entre las discusiones en redes sociales y la información que han compartido investigadores como Avi Loeb, ligado a la Universidad de Harvard, se ha puesto en duda su origen y naturaleza, hasta el punto de ser catalogado por muchos como una nave extraterrestre y no un cometa, como lo nombró la NASA.

Si bien las investigaciones continúan en torno a este objeto, la evidencia científica afirma que es un cometa natural, aún cuando levantó sospecha por salir casi intacto de su perihelio, que es punto más cercano al Sol, el pasado 29 de octubre, y por ciertas anomalías, como su ausencia de cola cometaria.

En un reciente informe, originado en Sudáfrica, se reportó la emisión de una señal de radio, vinculada al cometa 3I/ATLAS, pero ¿qué significa este hallazgo? ¿es prueba de que en realidad sí se trata de una nave controlada por tecnología no humana? A continuación te contamos lo que se dice de esta señal.

Los científicos han emitido una opinión diferente ante la especulación sobre evidencia de una nave extraterrestre, luego de que un observatorio de radioastronomía detectara una señal de radio asociada al objeto interestelar por primera vez hace unos días.

El radiotelescopio MeerKAT fue el objeto que captó dicha señal de radio. Esta red de antenas parabólicas, ubicada en el Observatorio Sudafricano de Radioastronomía, detectó un patrón específico con actividad típica de un cometa: lo identificado se trató de líneas de absorción de radio por radicales hidroxilo, es decir, moléculas de OH.

“Se detectó absorción de OH en las líneas de 1665 MHz y 1667 MHz”, explicaron los investigadores en su informe.

Estas líneas aparecen como absorción porque el cometa 3I/Atlas se encontraba muy cerca del Sol y la geometría de observación favorece la absorción sobre la emisión, agregaron.

El radical hidroxilo (OH) es un indicador clave en la radioastronomía. Su detección se logra a través de líneas espectrales específicas en lugares como nebulosas, zonas de formación estelar y cometas. La intensa radiación que estas moléculas pueden emitir bajo ciertas condiciones facilita la localización de agua y el estudio de la actividad química en el espacio.

A pesar de los hallazgos de MeerKAT, es poco probable que las teorías conspirativas sobre su naturaleza alienígena desaparezcan pronto.

Teniendo en mente que los científicos como Loeb emiten con regularidad sus observaciones y opiniones sobre el cuerpo celeste, las redes sociales se han inundado de teorías conspirativas que respaldan dichas afirmaciones y parecen no tener fin.