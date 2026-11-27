Anaheim, California, es mucho más que parques temáticos. La ciudad se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos más interesantes del sur de California, con propuestas que van desde hamburguesas icónicas y cocina soul food hasta panadería japonesa artesanal. Estos son seis lugares que vale la pena incluir en tu itinerario.

1. In-N-Out

Hablar de California es hablar de In-N-Out. La famosa cadena de hamburguesas se ha convertido en un símbolo gastronómico del estado debido a su filosofía de preparar todo con alimentos frescos y sencillos. En su menú destacan las hamburguesas elaboradas con carne de res, pan horneado, vegetales frescos y papas fritas cortadas al momento.

Para muchos viajeros mexicanos, visitar Anaheim sin probar un Double-Double es casi impensable. Además In-N-Out tiene precios accesibles y por eso sigue siendo una parada obligatoria.

Anaheim, California.

2. Roscoe’s

Si quieres probar uno de los platillos más representativos de la cocina soul food de California, Roscoe’s House of Chicken ’N Waffles merece un lugar en tu lista. El restaurante es conocido por su combinación de pollo frito estilo sureño con waffles recién hechos, una mezcla que ha conquistado a locales y turistas durante décadas.

La sucursal de Anaheim, ubicada muy cerca del área de Disneyland Resort, ofrece pollo crujiente, waffles preparados con una receta propia y otros clásicos de la cocina sureña estadounidense. Es perfecto para quienes buscan salir un poco de la oferta tradicional de los parques temáticos y descubrir sabores que forman parte de la cultura local.

Anaheim, California.

3. Joe’s Italian Ice

Después de un día recorriendo parques, centros comerciales o atracciones de Anaheim, pocos antojos resultan tan refrescantes como una parada en Joe’s Italian Ice. Se especializa en el tradicional Italian Ice al estilo de Filadelfia, elaborado con fruta fresca y disponible en muchos sabores.

Una de sus creaciones más populares es el Joe Latti, que combina el Italian Ice con helado suave para ofrecer una textura única entre cremosidad y textura de raspado. La marca utiliza recetas exclusivas, lo que ha contribuido a convertirla en una parada muy apreciada por familias y turistas.

Anaheim, California.

4. The Carnaby en Downtown Disney District

Quienes buscan una cena más sofisticada encontrarán una excelente opción en Gordon Ramsay at The Carnaby, ubicado en Downtown Disney District. Este restaurante, desarrollado bajo la dirección del célebre chef Gordon Ramsay, está inspirado en la energía y el estilo del Londres de los años sesenta y propone un recorrido por algunos de los platillos más emblemáticos de la cocina británica.

En su menú destacan especialidades como Beef Wellington, Fish & Chips, Bangers & Mash y Sticky Toffee Pudding, además de diversas propuestas contemporáneas y cócteles de autor. Se encuentra a unos pasos de Disneyland Park y Disney California Adventure, convirtiéndose en una opción ideal para una comida o cena especial.

Anaheim, California.

5. Okayama Kobo

Para quienes disfrutan descubrir cafeterías y panaderías con propuestas diferentes, Okayama Kobo es una de las joyas del centro de Anaheim. Esta panadería japonesa abrió su primera sucursal estadounidense en Center Street Promenade y ya es la favorita de los locales por su pan y pasteles elaborados diariamente con una mezcla especial de harina de Hokkaido, importada desde Japón.

El establecimiento ofrece una amplia selección de productos dulces y salados, desde sus populares Salt & Butter Rolls hasta curry pan, croissants y panes rellenos inspirados en recetas tradicionales japonesas.

Anaheim, California.

Anaheim, California.

Top of The VIV

Ubicado en el rooftop de The Viv Hotel, se ha convertido en uno de los espacios más atractivos para disfrutar de vistas increíbles. El restaurante y lounge ofrece una experiencia con cocina inspirada en sabores españoles, steak house, cócteles artesanales y una privilegiada vista hacia Disneyland Resort, incluyendo la posibilidad de observar los fuegos artificiales nocturnos.

Anaheim, California.

Su ambiente es sofisticado, perfecto para disfrutar de cortes de carne y un buen vino al atardecer o en una velada especial.