El gobernador del estado mexicano de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró este miércoles que la suspensión de las certificaciones de exportación de aguacate a Estados Unidos responde a una medida preventiva de seguridad y confió en su pronta reanudación.

¿Por qué EU suspendió las certificaciones del aguacate mexicano?

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal confirmó que la Embajada de Estados Unidos suspendió temporalmente las actividades gubernamentales de su personal en Michoacán, incluidos los inspectores del programa USDA APHIS (Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal), encargados de verificar el cumplimiento de los protocolos fitosanitarios para exportar a guacate al mercado estadounidense.

"Se decretó una suspensión temporal de actividades gubernamentales de la Embajada de los Estados Unidos en Michoacán y sobre todo referente a los inspectores de USDA APHIS, que son los que cubren los protocolos para la exportación de aguacate a los Estados Unidos", afirmó.

Ramírez Bedolla señaló que su administración mantiene comunicación permanente con la representación diplomática estadounidense y con autoridades federales para restablecer las inspecciones.

"Estamos en comunicación con la embajada y trabajando de manera coordinada con ellos (...) y esperemos que a la brevedad las operaciones de los inspectores se vuelvan a retomar", dijo.

El gobernador sostuvo que, según la información proporcionada por la Embajada, la decisión responde a una medida de prevención.

"Nos han informado que son acciones preventivas que realiza el Gobierno de Estados Unidos para salvaguardar a sus empleados", afirmó, al tiempo que señaló que la suspensión ocurre en medio de recientes operativos federales contra la extorsión en el estado .

Asimismo, destacó el peso económico del sector aguacatero para Michoacán. "La industria del aguacate para nosotros es fundamental, genera más de 200,000 empleos en el estado", indicó.

Horas antes, la Embajada de Estados Unidos informó que suspendió, a partir del 5 de agosto, las actividades de su personal agrícola en Michoacán debido a una amenaza contra intereses estadounidenses, sin precisar la naturaleza del riesgo.

La medida afecta a los oficiales regulatorios del USDA encargados de certificar los empaques autorizados para exportar aguacate, lo que, en los hechos, mantiene paralizados los embarques del fruto hacia Estados Unidos, principal destino de las exportaciones mexicanas.

¿Cuándo podrían reanudarse las certificaciones del aguacate mexicano?

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México ( Apeam ) informó que únicamente podrá procesarse la fruta recibida el 4 de agosto bajo supervisión de un inspector estadounidense.

La fruta ingresada este miércoles podrá descargarse, pero no procesarse, mientras que tampoco están autorizados nuevos embarques para exportación.

¿Cuántas toneladas de aguacate exporta México a Estados Unidos?

La organización destacó que entre el 5 y el 31 de enero de este año se exportaron 127.000 toneladas de aguacate a Estados Unidos, por encima de las 114.000 toneladas enviadas en el mismo periodo de 2025.

Además, datos de la Secretaría de Economía muestran que entre enero y abril México exportó 501.824 toneladas del fruto, frente a las 370.551 toneladas del mismo lapso del año anterior.

No es la primera ocasión en que Washington interrumpe las certificaciones por razones de seguridad.

En febrero de 2022 suspendió las inspecciones después de que un inspector estadounidense recibiera amenazas en Uruapan, mientras que en junio de 2024 volvió a detenerlas tras la agresión y retención temporal de dos empleados del USDA.

En ambos casos, las labores se reanudaron días después tras reforzar los esquemas de seguridad para el personal estadounidense. EFE

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